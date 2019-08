Beim Club ist Christian Mathenia dafür zuständig, dass der Kasten sauber bleibt. Dafür, dass Nürnberg sauberer wird, sorgten im Frühjahr einige Spieler und hunderte Helfer. 13 Bolz- und Spielplätze wurden in der Eigentlich-Erstliga-Stadt aufgeräumt. Dass das mit der Rückkehr in die Erstklassigkeit kein Picknick wird, wissen sie am Valzerweiher. Ein Picknick gab's am Freitag auf der Hallerwiese trotzdem - als Dankeschön für die so hilfreichen Fans.