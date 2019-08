Mit Mut und Medeiros? Der Club freut sich auf Montag

Heimspiel gegen HSV: FCN-Coach liebäugelt erneut mit dem Portugiesen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Testkick gegen Paris hatte Damir Canadi schon einmal ein bisschen Heimspielatmosphäre inhalieren dürfen. "Da habe ich erlebt, was es bedeutet, 30.000 Fans als zwölften Mann im Rücken zu haben", schwärmte der Österreicher. Am Montag werden noch einmal rund 10.000 Menschen mehr ins Max-Morlock-Stadion pilgern, wenn der Club zum ersten Mal in der Zweitliga-Historie auf den HSV trifft.

In Dresden kam er nicht zum Zug: Beim Heimspiel gegen den HSV kann sich Iuri Medeiros vielleicht aber Hoffnung machen, sein Debüt für den Club zu geben. © Sportfoto Zink / DaMa



In Dresden kam er nicht zum Zug: Beim Heimspiel gegen den HSV kann sich Iuri Medeiros vielleicht aber Hoffnung machen, sein Debüt für den Club zu geben. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Lautstarke Unterstützung von den Rängen dürfte auch nötig sein, bekommt es der Absteiger doch mit "einem der Top-Favoriten der Liga“ zu tun, so Canadis Urteil. Den Hamburger Stotterstart gegen Darmstadt 98 hatte der 49-Jährige vor Ort im Volksparkstadion mitverfolgt und dabei "ein gerechtes 1:1" gesehen. Große Rückschlüsse auf das Duell am Montag (20.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) wollte Canadi aus dieser Partie aber nicht ziehen.

"Da ist schon noch Luft nach oben"

"Ich glaube, dass auch wir unsere Situationen bekommen werden, um dieses Spiel zu gewinnen", prognostizierte der Coach und wünschte sich, "dass wir mutig sind, dass wir nach vorne spielen und dass uns das letzte Spiel Selbstvertrauen gibt". Weil jener 1:0-Auftaktsieg bei Dynamo Dresden vom Ergebnis her zwar perfekt schien, spielerisch aber noch viel zu wünschen übrig ließ, will Canadi personelle Änderungen nicht ausschließen: "Der eine oder andere weiß selbst, dass es nicht ganz so war, wie wir uns das von der Position her vorgestellt haben. Da ist schon noch Luft nach oben." Und da fast alle Positionen im Kader doppelt besetzt sind, dränge so mancher Profi, der beim Start nur auf der Bank saß, von hinten nach.

So könnte am Montag etwa auch Iuri Medeiros seine Premiere geben. Immerhin hatte Canadi schon in Dresden mit einem Einsatz des Portugiesen geliebäugelt, sich dann aber wegen der Sprachbarriere noch dagegen entschieden. "Jede Trainingseinheit hilft ihm weiter, zu verstehen, wie wir spielen wollen", sagte Canadi und bescheinigte Medeiros eine "hohe Spielintelligenz". Deshalb sei der 25-jährige Neuzugang von Sporting Lissabon hinsichtlich der Startelf "immer einen Gedanken wert".

Rot-Schwarz gegen Raute: Das große Club-HSV-Quiz! © Herbert Voll Club gegen HSV! Das klingt nach Bundesliga, mindestens - ist am zweiten Spieltag in Nürnberg aber die Begegnung zweier Aufstiegsaspiranten in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Wie gut kennen Sie sich aus mit dem dem FCN, mit den Rothosen und mit der Geschichte der zahlreichen Duelle? Club-Quiz, auf geht's! Jetzt Quiz starten © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 1/20: Wieviele Meisterschaften mehr hat der Club auf dem Briefkopf stehen? 2 3 5 nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 2/20: Welcher Spielplatz der beiden Traditionsvereine liegt näher am geographischen Stadtzentrum? Das Max-Morlock-Stadion vom Maffeiplatz aus gesehen. Geh'mer raus? Das Volksparkstadion an der Gertrud, der im Volksmund so bekannten Kärrgn auf der Uhlenhorst. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 3/20: Welcher der altgedienten Vereine hat den jüngeren Youngster in seinem Kader? Der Club! Fabian Nürnberger heißt der junge Mann, der davor auch schon in der HSV-Jugend spielte. Der HSV. Josha Vangnoman ist der Name des vielversprechenden Hamburger Talentes. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 4/20: Welchen Wunsch übermittelt Kanzler Schmidt dem FCN bei dessen Aufstieg 1978 via Telefonschalte? Dass der Club Werder Bremen im Pokal-Wettbewerb anschließend auseinandernehmen solle. Dass der Verein sorgfältig wirtschaften und sich nicht überschätzen solle. Dass er immer einen Tabellenplatz unter dem HSV notiert sein solle. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 5/20: Wieviele Buden machte Törles Knöll in zwei Spielzeiten für die HSV-Zweitvertretung in Liga vier? Nur zehn. Er war aber auch eine ganze Zeit lang verletzt. Knapp 40. Tor, Tor, Törles! Es war ein echtes Empfehlungsschreiben. 65! Ein Bestwert, der auch in den Statistiken Einzug fand. Und zeigt, was Knöll kann. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 6/20: Warum dürften "echte" Norddeutsche Hanno Behrens' Großvater richtig cool finden? Weil er Kaap Horn sauoft umschifte und in Elmshorn eine Brücke nach ihm benannt ist - Käptn halt! Weil er als Teppichhändler in der Speicherstadt mehr Umsatz machte als alle Speicherstädter. Weil der Hanno-Opa Altkanzler Schmidt bei der Sturmflut 1962 im Orga-Team großartig unterstützte. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 7/20: In welcher Abstiegssaison kassierte Christian Mathenia mehr Gegentore? In der zurückliegenden Abstiegsaison mit dem FCN. In der davorgehenden mit dem HSV. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 8/20: Welcher Meisterspieler von 1968 wurde knapp zehn Jahre später mit dem HSV Europapokalsieger? Charly Ferschl Franz Brungs Schorsch Volkert nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 9/20: Wie oft traf Pierre-Michel Lasogga bei Nürnbergs fürchterlicher 0:5-Heimklatsche im Oktober 2013? 2 Mal 3 Mal 4 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 10/20: Wie oft begegneten sich die beiden Traditionsvereine bislang in der Bundesliga? 52 Mal 58 Mal 64 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 11/20: Welcher Hamburger und späterer Club-Coach hat die meisten Treffer und Einsätze gegen den FCN? Felix Magath Thomas von Heesen Michael Oenning nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 12/20: Wie lange war der letzte Club-Sieg in Hamburg her, bis Dieter Eckstein ihn 1992 sicherstellte? 5 Jahre 15 Jahre 25 Jahre nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 13/20: Wer musste bei der letzten Partie, dem unerquicklichen 0:1 im Pokal, verletzungsbedingt raus? Kevin Goden Sebastian Kerk Federico Palacios nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 14/20: Als Marek Mintal im Sommer 2004 in Hamburg dreimal traf,… …. gewann der Club mit 4:1. … hieß es am Ende 3:3. … langte das beim 3:4 nicht einmal für einen Zähler. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 15/20: Wer brachte den FCN bei der ersten Bundesliga-Begegnung im Dezember 1963 in Front? Heinz Strehl Max Morlock Leo Leupold nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 16/20: Apropos Heinz Strehl: Wie oft traf Nürnbergs Bundesliga-Rekordtorschütze beim 5:0-Heimsieg 1965? Kein Mal 2 Mal 3 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 17/20: Welcher gebürtiger Hamburger schoss Schiedsrichter Kasper im Dezember 1991 die Lichter aus? Kay Friedmann André Golke Dieter Eckstein nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 18/20: Welcher Ex-Spieler des FCN soll beim HSV im Gespräch sein? Abdehamid Sabiri Tobias Kempe Daniel Ginczek nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 19/20: Auf welchen Platz führte Dieter Hecking den Club in der Saison 2010/11? Platz 10 Platz 6 Platz 8 nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 20/20: Spielte der Ex-Nürnberger Ewerton beim Hamburger Saisonauftakt gegen Darmstadt? Ja Nein zum Ergebnis © Herbert Voll Quiz erneut starten

Uli Digmayer