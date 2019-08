Mona Barthel muss US Open wegen Verletzung absagen

Der rechte Fuß macht Probleme - vor 5 Minuten

NEW YORK - Die US Open in New York finden ohne Tennisspielerin Mona Barthel statt. Die 29-Jährige aus Neumünster muss wegen einer Verletzung am rechten Fuß passen, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.

Tritt nicht in New York an: Mona Barthel. © Sportfoto Zink



Für Barthel rückt die Belgierin Kirsten Flipkens nach. Damit sind beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison nur noch elf Deutsche - sechs Herren und fünf Damen - im Hauptfeld dabei.

dpa