Moritz Seider über NHL-Draft: "Mein ganzer Körper zitterte"

Der 18-jährige wurde als sechster Pick ausgewählt - vor 1 Stunde

VANCOUVER - Für den 18-jährigen Moritz Seider aus Zell war es ein unvergesslicher Moment: Die Detroit Red Wings haben sich den Eishockey-Nationalspieler im NHL-Draft 2019 als Spieler gesichert.

Jackett aus, Trikot an. Es ist üblich nach dem Draft sofort das Trikot des neuen Arbeitgebers anzuziehen. Foto: Jonathan Hayward, dpa

Bereits mit dem sechsten Pick ausgewählt: Moritz Seider trägt künftig das Trikot der Detroit Red Wings. "Ich war total fassungslos. Ich hatte es mir nicht erwartet", äußerte sich ein sichtlich emotionalisierter Seider. "Mein ganzer Körper zitterte. Ich schaute zu meiner Mutter und sie war so aufgeregt. Es war ein unglaublicher Moment für mich." Der Verteidiger war zwar als Erstrundenpick prognostiziert worden, wie früh er dann tatsächlich vom Board ging, dürfte nicht zuletzt ihn selbst überrascht haben. Soak it all in, Mo. | #DRWDraft pic.twitter.com/U5jckWtZyR — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 22. Juni 2019

Nur Draisaitl wurde früher ausgewählt

Der 1,92 Meter große Seider ist nach Nationalmannschaftskollege Leon Draisaitl der bislang am höchsten gezogen deutsche Eishockey-Spieler beim NHL-Draft. Draisaitl wurde 2014 von den Edomonton Oilers an dritter Stelle ausgewählt. Der einstige Torhüter Olaf Kölzig war 1989 an 19. Position gezogen worden, auf den Olympia-Silbergewinner Marcel Goc fiel 2001 an 20. Position die Wahl.

Mit dem ersten Pick sicherten sich die New Jersey Devils die Rechte an US-Nachwuchstalent Jack Hughes. Der 18-jährige Hughes ist erst der achte amerikanische Spieler, der als Top-Pick beim NHL-Draft gezogen wurde. An zweiter Position wurde der Finne Kaapo Kakko von den New York Rangers ausgewählt.

Wechselzeitpunkt noch nicht sicher

Wann Seider auch wirklich in der NHL auflaufen wird, ist zunächst noch unklar. Der Verteidiger hatte vor dem Draft den Wunsch geäußert, noch nicht in diesem Sommer in die stärkste Profiliga der Welt zu wechseln. "Ich denke, ich habe Zeit. Ich muss nichts überstürzen", erklärte der derzeitige Adler aus Mannheim.

