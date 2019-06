Motorrad-Talent Lippert stirbt nach Sturz

23-Jähriger verunglückt in Sachsen-Anhalt tödlich - vor 43 Minuten

OSCHERSLEBEN - Der 23 Jahre alte Motorrad-Pilot Dennis Lippert ist seinen schweren Verletzungen nach einem Sturz bei den IDM-Rennen in Oschersleben in Sachsen-Anhalt erlegen.

Das Unglück hatte sich am vergangenen Samstag beim Rennen der 600er-Supersport-Maschinen ereignet. Der Yamaha-Pilot wurde von einem Konkurrenten im Kopfbereich überrollt und musste nach Aussagen von Augenzeugen an der Strecke reanimiert werden. Das Rennen wurde nach dem Sturz abgebrochen und später neu gestartet. Nach der Erstversorgung an der Strecke war der schwer verletzte Motorradpilot per Helikopter in die Universitätsklinik Magdeburg gebracht worden. Die Ärzte konnten Lipperts Leben nicht mehr retten.

In diesem Jahr hatte der Nachwuchsfahrer seine zweite Saison in der IDM absolviert. Er galt als vielversprechendes Talent. In der Saison 2016 gewann er den Hafeneger-Cup und fuhr 2017 im Yamaha-R6-Cup auf Platz neun. Bereits in seiner IDM-Debütsaison hatte Lippert den Sprung aufs Podium geschafft.

dpa