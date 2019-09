Muss-Sieg gegen Moskau? Die Werkself ist gefordert

LEVERKUSEN - Bayer Leverkusen hat in der Champions-League-Gruppe D mit Atletico Madrid und Juventus Turin zwei möglicherweise übermächtige Gegner erwischt. Umso wichtiger ist zum Auftakt ein Heimsieg gegen Lokomotive Moskau.

Jubel in Leverkusen! Ein Sieg gegen Lokomotive Moskau wäre enorm wichtig für Bayer. Foto: Roland Weihrauch/dpa



Große Chance und großes Risiko: Das vermeintlich leichteste Gruppenspiel zum Auftakt bringt Bayer Leverkusen in der Champions League gefühlt schon in eine Alles-oder-Nichts-Situation. Im Falle eines Sieges am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gegen den russischen Pokalsieger Lokomotive Moskau könnte der Fußball-Bundesligist selbstbewusst in die folgenden Auswärtsspiele bei den Favoriten Juventus Turin (1. Oktober) und Atlético Madrid (22. Oktober) fahren. Im Falle einer Niederlage wäre der Traum vom Weiterkommen fast schon beendet.

Das Ziel ist trotz der Hammer-Gruppe mit Atlético als Nummer zwei der Uefa-Rangliste und Juve als Nummer fünf klar für die an Position 27 notierten Leverkusener. "Das ist eine hochattraktive, aber natürlich auch extrem schwere Gruppe", sagte Sportchef Rudi Völler: "Aber wir werden alles geben, um das Achtelfinale zu erreichen." Das schaffte der Finalist von 2002 bei acht Teilnahmen bisher immerhin sieben Mal.

