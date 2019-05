Nach Club-Abstieg: Palikuca will Spieler, "die mehr Tore schießen"

NÜRNBERG - Lange braucht Robert Palikuca nicht, um sich nach dem besiegelten Abstieg wieder aufzurichten. Auf andere Gedanken wird der 40-Jährige auch schnell kommen. Denn einige Personalfragen gilt es noch zu klären: Schommers, Canadi, Herrmann, Pereira - die Liste geht endlos. Und enthält auch Hanno Behrens, mit dem der Sportvorstand einen ganz besonderen Plan hat.

Palikuca über Pereira und eine weitere Saison beim Club: "Ich glaube, dass er will, die Signale sind sehr eindeutig. Erst wenn wir das final geklärt haben, gehen wir in die Gespräche mit Sporting Lissabon." © Sportfoto Zink / DaMa



Leicht heiser war Robert Palikuca am Sonntagmittag, ansonsten hatte der neue Sportvorstand des 1.FC Nürnberg den Abstieg aufrecht ertragen. "Es war schmerzhaft, aber man hat es kommen sehen", sagte Palikuca in einer kleinen Medienrunde, "ich brauche nicht zwei Wochen, um mich aufzurichten." Es steht ja auch genug Arbeit an. Ein Trainer soll noch im Verlauf dieser Woche präsentiert werden, dass der bisherige Amtsinhaber Boris Schommers die Mission Wiederaufstieg leitet, darf als unwahrscheinlich gelten.

Kommentar: Club fehlt Qualität und Erfahrung

Aber Palikuca sagt dazu: nichts, auch nicht zum möglichen Kandidaten Damir Canadi. Der Wiener arbeitete bisher beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen und kündigte gerade eine Veränderung an. Es habe aber, so Palikuca, keine Gespräche gegeben, zumindest nicht in den vergangenen Tagen. "Man beschäftigt sich mit vielen Menschen", sagte Palikuca lediglich. Aus Athen war zuletzt zu hören, dass für Canadi kein Angebot aus Nürnberg vorliege. Ob es einen Kontakt gibt, lässt sich nicht seriös einschätzen.

Pereira soll in Nürnberg bleiben

Kämpfen will Palikuca um Matheus Pereira. "Ich glaube, dass er will, die Signale sind eindeutig", sagte der Sportvorstand zu einem möglichen weiteren Engagement des von Sporting in Lissabon ausgeliehenen Brasilianers. Gespräche mit den Portugiesen sollen geführt werden, wenn mit dem Spieler Einigkeit besteht. Gesucht wird für die Offensive nach neuem Personal - nach Profis, "die mehr Tore schießen" (Palikuca), das sei ein großes Manko gewesen.

Ein Gerüst will Palikuca halten; "Verträge sind dazu da, erfüllt zu werden", sagt er grundsätzlich, das bezieht sich ausdrücklich auch auf den noch laufenden Kontrakt von Kapitän Hanno Behrens. Den Publikumliebling will der Club dem Vernehmen nach zu einem Gesicht des Vereins machen, Behrens soll ein wichtiger Anführer bleiben.

Ob Peter Herrmann als Sportchef kommt, ist dagegen ebenfalls offen. Der Leverkusener, der als Nürnbergs Co-Trainer zum Wiederaufstieg 2009 beitrug, gehört dem Trainerstab des FC Bayern an. Nach unseren Informationen gibt es ein konkretes Interesse aus Nürnberg. Palikuca kommentierte auch das nicht, aber man stehe "seit Jahren in einem guten Austausch." Der kann ja besser werden – wie alles andere beim Club.

