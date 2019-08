Der Mann im Tor sah in dieser Partie gleich viermal alt aus. Insbesondere das Freistoß-Tor zur 2:0-Führung der Gäste nahmen ihm einige Fans übel. Mathenia hatte sich verschätzt und musste das Leder ins Torwarteck einrollen sehen. In der 68. Minute glänzte der Keeper allerdings mit einer Parade. Redaktion: 3 | kicker: 4,5 | User: 3,8 (546 Stimmen) © Sportfoto Zink / DaMa

Viele Zweier beim Dreier auf St. Pauli: Die Noten fürs Kiez-Kleeblatt! Ein erfolgreicher Ausflug für die SpVgg Greuther Fürth! Nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli darf die Elf von Stefan Leitl jubeln - Doppelpacker Daniel Keita-Ruel und ein Distanzschuss von Julian Green bringen das Kleeblatt in Hamburg auf die Siegerstraße. Wie haben Sie den Auftritt der Kleeblatt-Kicker gesehen? Hier gibt's die Antwort.

Unter Cluberern: "Zu jung, zu ängstlich, alles nur sch..." Am zweiten Spieltag wollte der Club die nächsten drei Punkte sichern und den ersten Heimsieg der Saison holen. Doch nach dem 0:4 gegen den HSV stellt sich die Frage: Hat der Club überhaupt etwas gut gemacht und was hat alles gefehlt? Wir haben uns am Max-Morlock-Stadion umgehört und Feedback von den Club-Fans eingeholt.

0:4-Heimdebakel: Die Club-Profis in der Einzelkritik Höchste Heimniederlage im Unterhaus. Erstmals Heimauftakt in Liga 2 verloren. Es war auch historisch ein rabenschwarzer Abend für den 1. FC Nürnberg: 0:4 heißt es am Ende gegen den Hamburger SV um die Ex-Cluberer Tim Leibold und Dieter Hecking. Die Nürnberger Zeitung hat ganz genau hingeschaut - hier kommen die FCN-Profis in der Einzelkritik!