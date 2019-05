Nach Regenpause: Barthel gewinnt Auftakt-Match in Nürnberg

NÜRNBERG - Um 11 Uhr startete Mona Barthel in ihre Begegnung gegen die Argentinierin Paula Ormaechea. Mit 5:3 lag das deutsche Tennis-Ass bereits in Front, als die Partie wegen der anhaltenden Regengüsse unterbrochen werden musste. Um kurz nach 15.30 Uhr stehen nun einige Spielerinnen wieder auf dem Platz.

Mona Barthel hat ihren Auftakt beim Nürnberger Versicherungscup gewonnen. © Sportfoto Zink / WoZi



Am Montag sollten eigentlich die Tennis-Stars beim WTA-Turnier in Nürnberg aufschlagen. Zu sehen waren sie auch vereinzelt. Zumindest für kurze Zeit. Ein Regenschauer sorgte für eine mehrstündige Unterbrechung des Turniers. Nach etwas mehr als vier Stunden - die nasse Überraschung hat nun ebenfalls eine Pause eingelegt - spielten sich die ersten Teilnehmerinnen wieder warm. Die Auftakt-Partie von Mona Barthel, die beim Stand von 5:3 unterbrochen wurde, wird seit 15.30 Uhr fortgesetzt. Auch die weiteren Matches laufen schon wieder an. Wie lange der Turniertag am Montag dauern wird, dazu kann derzeit keine Auskunft gegeben werden. Es hängt aber wohl auch von der Laune des Nürnberger Wetters ab.

Mona Barthel spielte am Centre Court gegen die Argentinierin Paula Ormaechea. Zunächst hofften die Organisatoren des Sandplatzevents darauf, dass die unterbrochene Begegnung um 13.30 Uhr weitergespielt werden kann. Doch diese Hoffnungen verzögerten sich um zwei weitere Stunden.

Es wird endlich etwas heller... und trockener! Ab 15.15 Uhr wird auf dem Showcourt und auf Court 5 wieder gespielt. Ab 15.30 Uhr auf dem Center Court! #nuernbergercup 😊🎾 — NürnbergerCup (@NuernbergerCup) 20. Mai 2019

Mit einem Erfolg (6:3, 3:6, 2:6) über Ormaechea hat sich Barthel für das Achtelfinale gegen die topgesetzte Kasachin Julia Putinzewa qualifiziert.

"Es war nicht einfach, aber ich habe Erfahrung mit Regenpausen“, sagte Barthel zu den Rahmenbedingungen: "Ich freue mich, hier mindestens noch eine Runde zu spielen." Die Fedcup-Spielerin zog als erste der fünf deutschen Spielerinnen im Hauptfeld des Nürnberger Versicherungscups ins Achtelfinale ein.

Auf die schwierige Aufgabe gegen die topgesetzte Putinzewa blickt sie positiv: "Ich freue mich auf das Spiel. Ich habe gute Sprünge in den letzten Wochen gemacht. Was in mir steckt, versuche ich noch herauszufinden", meinte sie.

Danach hätte es auf dem Centre Court um 13 Uhr mit zwei Deutschen und dem Kracher der 1. Runde weitergehen sollen. Anna-Lena Friedsam muss gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu aufschlagen. Die Partie ist zum Zeitpunkt der Artikel-Veröffentlichung nun für 17.30 Uhr angedacht. Um etwa 15 Uhr (nun um 18.25 Uhr) war die mit Spannung erwartete Partie zwischen der schwedischen Titelverteidigerin Johanna Larsson und der ehemaligen French Open- und US Open-Siegerin Swetlana Kuznetsowa angesetzt.

Die Russin erhielt kurzfristig eine Wildcard und wird in Nürnberg zum Favoritenkreis gezählt. Wann die noch ausstehenden Matches zeitlich genau stattfinden werden, kann derzeit nicht gesagt werden.

Lisicki spielt gerne in Deutschland

Das letzte Spiel auf dem Centre Court sollte am Montag um 17.30 Uhr das Duell zwischen Sabine Lisicki, der Wimbledon-Finalistin von 2013, und der an Nummer drei gesetzten Australierin Ajla Tomljanovic sein. "Ich kenne Ajla sehr gut. Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass ich unheimlich gerne daheim spiele. Es gibt so viele gute Spielerinnen in Deutschland, leider zu wenige Turniere", sagte Lisicki.

Aus der Lostrommel hatte die an Nummer eins gesetzte Kasachin Yulia Putinzewa als Kontrahentin in der 1. Runde die Slowenin Dalila Jakupovic erwischt. Um ins Achtelfinale einzuziehen, brauchte Putinzewa nur knapp 55 Minuten. Mit 6:2 und 3:0 lag sie da in Führung, als Jakupovic verletzungsbedingt aufgab.

Der Artikel wurde um 17.33 Uhr aktualisiert.

jenn/mw/dpa