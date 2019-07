Nationalspieler postet aus Versehen Sex-Video

MARSEILLE - Der kamerunische Nationalspieler Clinton N'Jie hat auf seinem Snapchat-Account ein schlüpfriges Video gepostet. Die Begründung des 25-Jährigen ist kurios.

Erst kürzlich wurde der Wechsel von Clinton N'Jie von Olympique Marseille zu Dynamo Moskau bekannt. In der russischen Hauptstadt soll N'Jie deutlich besser verdienen - ein Grund zum Feiern. Der Nationalspieler zelebrierte den einträglichen Vertragsabschluss laut mehreren Medienberichten in einer Diskothek in Marseille. Der 25-Jährige lernte dort eine Dame kennen, mit der er später im Bett landete. Was die beiden auf der Matratze so trieben, hielt N'Jie mit seinem Handy fest und teilte es kurioserweise auf Snapchat mit seinen Followern. Der rund einminütige Clip ging schnell viral.

Am Tag darauf entschuldigte sich der Kameruner auf Social Media: "Es tut mir leid. Ich habe meinen Vertrag gefeiert und etwas zu viel getrunken. Ich wollte die Glückwünsche meiner Kontakte lesen, doch ich habe den falschen Knopf gedrückt."

