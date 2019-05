NBA Finals: Führt Leonard die Raptors zum Titel?

Toronto muss gegen Titelverteidiger Golden State Warriors ran - vor 8 Minuten

TORONTO - Die Toronto Raptors werden gegen die Golden State Warriors um die Larry-O'Brien-Trophäe kämpfen. Die Warriors wollen ihren Titel verteidigen und gelten auch als Favorit. Doch ein Spaziergang dürfte es nicht werden. Sebastian Böhm blickt auf die anstehenden NBA-Finals.

Kawhi Leonard (rechts) kann mit Toronto die Sensation perfekt machen. © Claus Andersen, AFP



Kawhi Leonard (rechts) kann mit Toronto die Sensation perfekt machen. Foto: Claus Andersen, AFP



Kawhi Leonard sollte sich selbst beschreiben und so kam es zu diesem Videoschnipsel, der auch noch ein Jahr später immer dann gerne geteilt wird, wenn eine besonders absurde Situation bebildert werden soll. "I’m a fun guy", antwortete also ein todernster Leonard bei der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung in einem abgedunkelten Saal. "Offensichtlich liebe ich Basketball. Aber ich weiß nicht einmal, wo sie sitzen." Und dann lachte Leonard, so wie sonst nur Comic-Figuren lachen. Es gilt als der einzige überlieferte Emotionsausbruch des derzeit besten Basketballers des Planeten.

Moment, wer?

Kawhi Leonard soll tatsächlich ein „"fun guy" sein, einer, mit dem man Spaß haben kann, zumindest behaupten das seine Kollegen. Weil er selbst das allerdings nie zeigt, wird er meist vergessen, wenn NBA-Experten leidenschaftlich darüber diskutieren, wer denn gerade der beste Spieler in der besten Basketballliga der Welt ist: LeBron James oder Steph Curry oder Kevin Durant oder mittlerweile vielleicht doch schon der Grieche Giannis Antetokounmpo?

Bilderstrecke zum Thema Nowitzki, Schröder, "Vanilla Theis" und Co.: Deutsche in der NBA Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der laufenden Spielzeit gehen gleich sieben von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2018/19 freuen dürfen!



Diskutiert wird das ganze Jahr über, seriöse Antworten aber liefern erst die Playoffs, an denen James erstmals seit seiner Rookie-Saison vor 15 Jahren nicht hatte teilnehmen dürfen, weil es nicht einmal ihm gelungen war, die einstmals großen Los Angeles Lakers zu kurieren. Im Finale der Western Conference haben sich dann erneut Currys Golden State Warriors souverän gegen Portland durchgesetzt, obwohl Durant verletzt gefehlt hat. Im Osten aber trafen Antetokounmpos Milwaukee Bucks auf Leonards Toronto Raptors. Und nach dem 100:94, dem vierten und entscheidenden Sieg seiner Raptors, wurde Leonard gefragt, ob er nun der beste Spieler der NBA sei, antwortete der Spaßvogel noch ein wenig ernster als sonst: "Mir ist das egal. Ich will das beste Team sein."

Klappt es mit dem Titel in Toronto?

Leonard ist nicht nach Toronto gekommen, um die Menschen zu unterhalten, sondern um ihnen einen Titel zu bringen. 24 Saisons, 1920 reguläre Spiele, 18 Playoff-Serien und 100 Playoff-Spiele haben die Raptors absolviert, seitdem sie vor einem Vierteljahrhundert in die NBA aufenommen wurden. Erfolg hatten sie nie, weil große Spieler wie Damon Stoudamire, Tracy McGrady oder Vince Carter Kanada bei der ersten Gelegenheit wieder verlassen wollten. DeMar De-Rozan war der erste Star, der bleiben wollte. Vor einem Jahr aber tauschte ihn Manager Masai Ujiri nach San Antonio gegen den vermeintlich verletzten Kawhi Leonard.

Noch vor der berühmten Pressekonferenz fragte der Spieler den Manager, warum er ihn nach Toronto geholt hatte und Ujiri sagte: "Weil du der Beste bist." In diesen Playoffs realisierten das auch alle anderen. Das Viertelfinale gegen Philadelphia entschied der Mann mit der Spannweite von 2,21 Metern mit einem unfassbaren Wurf in letzter Sekunde, gegen Milwaukee legte er im Schnitt 30 Punkte auf und Antetokounmpo lahm. Ab Freitag (3 Uhr/ DAZN ) stellt er sich den Golden State Warriors, Steph Curry, dem Titelverteidiger, der besten Mannschaft der Neuzeit. Man darf Großes erwarten, aber kein weiteres Lachen.