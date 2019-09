Chris Summers hat das Zeug dazu, einer der besten Verteidiger in der Deutschen Eishockey Liga zu werden, sagte Coach Kleinendorst anlässlich der Verpflichtung des Verteidigers, der 2006 im jährlichen Rookie-Draft der NHL in der ersten Runde an Position 29 von den Phoenix Coyotes gezogen wurde. Eine große Karriere in der besten Liga der Welt wurde ihm also zugetraut. Den Großteil seiner Laufbahn spielte er dann aber in der zweitklassigen AHL. Egal bei welchem Klub gehörte er dort aber häufig zu den Leadern im Team. © Sportfoto Zink / Thomas Hahn