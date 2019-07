Neuer Name, neues Logo: Fifa 20 ohne Juventus Turin

Italienischer Rekordmeister wird als "Piemonte Calcio" aufgeführt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Cristiano Ronaldo nicht mehr im Trikot von Juventus Turin? Kaum zu glauben, aber wahr. Zumindest im neuen Fifa 20, welches EA Sports im September auf den Markt bringt. Denn: Der italienische Rekordmeister ist in der weltweit bekannten Fußballsimulation unter einem anderen Namen aufgeführt.

Ein Schock für alle Fans des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin: Im neuen Fifa 20 wird es den Traditionsverein nicht mehr geben. Stattdessen wird die "Alte Dame" unter einem neuen Namen und mit einem anderen Logo aufgeführt. So gehören Cristiano Ronaldo und Co. in Fifa 20 dem Verein "Piemonte Calcio" an.

Doch warum kommt es zu dieser für Fans ernüchternden Änderung? Der Grund ist die ausgelaufene Partnerschaft zwischen Hersteller EA Sports und Traditionsklub Juventus Turin. Das Recht am Namen Juventus Turin, sowie dem Stadion, Trikot und Logo hat der Videospielentwickler an Konkurrent Konami verloren, die das Spiel "Pro Evolution Soccer" auf den Markt bringen.

We are delighted to reveal our brand new EXCLUSIVE Partnership with #eFootballPES2020 and @officialpes!



Create some magic moments with the stars of our team in the ONLY football video game you can this year 🙌#JUVxPES https://t.co/l4TZC41oEp pic.twitter.com/98UApa5iNg