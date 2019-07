Neustadt Falcons unterliegen den Amberg Mad Bulldogs im Kerwaspiel

Nach der Halbzeit fand Neustadt besser ins Spiel - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Neustädter Footballer gehen aus der Hitzeschlacht am Kerwasonntag gegen den ungeschlagenen Tabellenführer als Verlierer vom Platz. Rund 300 Zuschauer sahen dennoch ein spannendes Spiel an der Weißen Marter in das die Falcons beinahe vollzählig starteten.

In einem spannenden Spiel unterlagen die gastgebenden "Neustadt Falcons" den Amberg Mad Bulldogs. © Erich Werner



Zur Halbzeit lagen sie mit 0:13 nach zwei verwandelten Fieldgoals und einem Touchdown mit erfolgreichem Point after Touchdown (PAT) der Amberger zurück. Direkt nach der Halbzeit fanden die Neustädter trotz einiger Verletzungen besser ins Spiel und gleichten nach einem erfolgreichen Run durch Niklas Gerber und einem Pass auf Achim Keßler mit zwei Touchdowns und einem erfolgreichen PAT zum 13:13 aus. Kurz darauf holten sich die Bulldogs mit drei Touchdowns und zwei PAT's die Führung mit 33:13 zurück, bevor der Neustädter Wide Receiver Felix Baudis nach einem schönen Pass von Quarterback Luca Gonter auf 33:19 verkürzen konnte.

Damit war der Endstand im letzten Heimspiel der Saison besiegelt. Die Amberger treten mit diesem Sieg nun nach der Saison in den Playoffs um den Aufstieg in die Bayernliga an. Für die Falcons geht es am 13.07. in Ansbach beim 40-jährigen Jubiläum der Ansbach Grizzlies weiter. Kickoff der Partie ist um 16 Uhr.

nb