Neuzugang Nummer drei: Ramoser verstärkt die Ice Tigers

Gebürtiger Bozener will in Nürnberg den Durchbruch schaffen - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Der dritte Transfer für die kommende Saison ist perfekt: Stürmer Joachim Ramoser kommt vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt nach Nürnberg und erhält einen Vertrag über zwei Jahre.

Italienischer Nationalspieler und bald im Trikot der Ice Tigers: Joachim Ramoser. © dpa



Nach Rylan Schwartz, der von den Fishtown Pinguins in die Noris kommt, und Backup-Goalie Jonas Langmann ist Ramoser der dritte feststehende Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 24-Jährige wurde im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet und fand mit dem EHC München den ersten Arbeitgeber in der DEL. Nach zwei Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt und einem zwischenzeitlichen Engagement beim HC Bozen wechselte Ramoser 2017 zum ERC Ingolstadt.

Im Trikot des ERC gelangen dem gebürtigen Bozener in zwei Saisons vier Tore sowie sechs Vorlagen - keine optimale Quote für einen Stürmer. Bei den Ice Tigers will Ramoser nun den Durchbruch schaffen: "Ich will unbedingt gewinnen, arbeite jeden Tag hart, fahre meine Checks zu Ende und bin überzeugt davon, mit meiner Schnelligkeit sehr gut ins neue System zu passen", so der 1,78 Meter-Mann in einer Vereinsmitteilung.

Aktuell bereitet sich der Angreifer mit der italienischen Nationalmannschaft auf die anstehende Weltmeisterschaft vor, die vom 10. bis 26. Mai in der Slowakei stattfindet. Nach dem Turnier liegt der Fokus aber ganz auf der neuen Aufgabe in der Noris, wo er schon früher hätte spielen sollen: "Nürnberg hat immer wieder Interesse gezeigt, beim letzten Mal hat es wegen meiner Verletzung leider nicht geklappt. Ich bin froh, dass ich die Ice Tigers jetzt verstärken kann, möchte hier mehr Verantwortung übernehmen und mich natürlich weiterentwickeln", zeigt sich Ramoser angriffslustig.

