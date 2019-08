"Nicht die glücklichste Zeit": Ex-Club-Stürmer Teuchert über Königsblau

HANNOVER - Cedric Teuchert, ehemaliger Club-Stürmer, hat sich in einem Interview mit dem Magazin "Sportbuzzer" zu seiner Zeit auf Schalke geäußert. Der junge Spieler scheint bei seinem neuen Arbeitgeber Hannover 96 wesentlich zufriedener zu sein.

Mittendrin statt nur dabei: Cedric Teuchert darf wieder mitspielen. Foto: Uwe Anspach, dpa



Der Ex-Club-Spieler sprach mit dem Portal Sportbuzzer offen über seine vergangene Zeit bei Schalke 04. Dort sah der 22-jährige Stürmer oft nur von außen zu, verlor zunehmend an Spielpraxis. Dass er für die Königsblauen keine Rolle gespielt hat, hat "sehr viel in mir verändert", erzählt der gebürtige Coburger offen, der beim FCN seine Karriere begann und dort alle Jugendstationen durchlief. Seine Frau und Familie hätten ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite gestanden. Es wäre schwierig gewesen, auf alle Spiele mitzufahren, nur um dann gesagt zu bekommen, man würde wieder nicht spielen.

Der junge Spieler gibt an, dass er sich in dieser Phase selbst viel Druck gemacht hätte. Insgesamt resümiert der Ex-Nürnberger seine Zeit in Gelsenkirchen deutlich: Der Abschnitt dort sei nicht der glücklichste gewesen, sagt er dem Sportbuzzer.

Den Ligastart verpasste Teuchert wegen einer Muskelfaszienverletzung. Diese Verletzung, so Teuchert, habe ihm geholfen, sich ruhig und ohne Druck bei Hannover 96 einzufinden. Mit Erfolg: Gegen den SV Wehen Wiesbaden - für den ab sofort auch Törles Knöll auflaufen wird - durfte er sich in der Startelf behaupten.

Emotional könnte es dann am 30. September werden: Da bestreitet der Club in Hannover ein Auswärtsspiel - für Teuchert gibt es dann das große Wiedersehen mit seinem Ex-Club.

