Nicht mehr erste Wahl: Fürths Maloca wirkt unzufrieden

Innenverteidiger muss sich beim Kleeblatt wieder in den Vordergrund spielen - vor 20 Minuten

FÜRTH - Diese Situation ist neu für Mario Maloca. Der gerne eisenhart genannte Verteidiger der SpVgg Greuther Fürth muss sich in diesen Tagen notgedrungen in Geduld üben. Nicht gerade seine große Stärke. Und das wirft Fragen über seine Zukunft beim Kleeblatt auf.

Zuletzt nicht mehr erste Wahl in der Fürther Innenverteidigung: Mario Maloca. © Sportfoto Zink



Der Hüne stapfte aus der Kabine, nahm die Hände in die Hüften, neigte den Kopf und schilderte, was beim 1:2 in Magdeburg aus seiner Sicht so alles falsch gelaufen sei. Eine ganze Menge, so viel war schnell klar. "Sie müssen sich bei uns bedanken", blickte der 29-jährige Kroate vor allem auf die beiden kapitalen Aussetzer, die zu den Gegentoren geführt hatten. "Magdeburg hat um alles gekämpft. Wir nicht", sagte Maloca noch und unterstützte diesen bedeutungsschwangeren Satz noch mit einem Blick, der den 1,90 Meter großen Kerl beinahe ein wenig zerbrechlich wirken ließ.

Womöglich ist das auch seiner eigenen Situation beim fränkischen Fußball-Zweitligisten geschuldet - die war seit seinem Wechsel aus Danzig im Sommer 2017 zumeist sehr komfortabel. Maloca akklimatisierte sich nach anfänglichen Problemchen schnell und wuchs im Abstiegskampf der Vorsaison zu einer festen Größe: beliebt bei den Fans, gefürchtet bei gegnerischen Stürmern.

Erst der Trainerwechsel von Damir Buric zu Stefan Leitl sollte die starke Serie des Kroaten unterbrechen. Notgedrungen wohlgemerkt. Eine Rotsperre und eine zweiwöchige Krankheit im Anschluss kegelten ihn aus der Startelf. Leitl setzte im zähen Ringen um Stabilität auf Profis, die er im Trainingsalltag einschätzen konnte. Maloca gehörte nicht dazu und muss sich seitdem hintenanstellen. "Das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich auf der Bank sitze", sagte er, und was er nicht sagen musste, war klar: Gefallen kann ihm das nicht.

Gegen Köln wohl wieder auf der Bank

Zwar durfte er in Magdeburg mal wieder von Beginn an in der Innenverteidigung auflaufen, restlos überzeugend geriet sein Comeback in der Startelf aber nicht. Maloca selbst fand es "in Ordnung". Mangelnder Rhythmus und fehlende Matchpraxis waren ihm dennoch anzumerken.

Wenn die Spielvereinigung am Montag den Spitzenreiter 1.FC Köln empfängt, findet sich Maloca womöglich erneut auf der Bank wieder, wenn denn die Beschwerden seines Konkurrenten Richard Magyar abgeklungen sind. "Am Ende der Saison werden wir sehen, was der Verein will und wie es weitergeht", lässt Maloca seine Zukunft offen. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Heißen muss das nichts.

Florian Pöhlmann