Beim Halbzeitstand von 16:11 mag so mancher Fan schon in Feierstimmung übergangen sein. Zu früh, wie sich dann herausstellen wird. In der zweiten Halbzeit kämpfte sich Melsungen erbittert zum Ausgleich. Kurz vor Apfiff stand es 24:24. Den Siegtreffer verwandelten die Gäste. Daran könnte auch der überragende Torwart Nikolas Katsigiannis und Neu-Nationalspieler Nico Büdel nichts ändern. © Sportfoto Zink / OGo