Novum: Max-Morlock-Stadion zum ersten Mal bei Fifa 20 dabei

NÜRNBERG - Am 27. September 2019 erscheint das neue Fifa 20 und die Club-Fans dürfen sich auf eine Neuerung freuen: Das Max-Morlock-Stadion ist zum ersten Mal im Videospiel zu sehen.

"Zeig mal dein Gameface!", so oder so ähnlich könnte es sich angehört haben, als Hanno Behrens, Mikael Ishak und Co. für Fifa 20 gefilmt wurden. Mit diesen Spielern dürfen die FCN-Fans nun auch endlich "zuhause" im Max-Morlock-Stadion auf Torejagd gehen. In Fifa 20 ist das Stadion detailgetreu ins Spiel übertragen worden.

Vorher ist der Fifa-FCN in Standard-Stadien aufgelaufen. Auch wurden einiger Spieler komplett neu eingescannt und nachgebaut und sehen nun deutlich realistischer aus. "Freu dich wie im echten Leben auf die grandiose Bundesliga-Hymne, den authentischen Spielball, die Teambilder und die Spielpräsentation", schreiben die Macher des Games auf ihrer Webseite. Die Spielerpräsentation läuft in virtueller Form also bald genauso ab, wie sonst im Stadion.

Aufstiegsduelle nachspielen

Doch nicht nur das Max-Morlock-Stadion ist jetzt vertreten, auch die HDI Arena in Hannover und das Mercedes-Benz-Stadion in Stuttgart sind in der 2020-Version dabei. So können sich die Club-Fans immerhin schon mal virtuell auf diese Duelle mit passender Kulisse vorbereiten. Was Sie sonst noch vor Verkaufsstart zu dem Spiel wissen sollten, verraten wir hier.

