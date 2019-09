Nürnberg ist Meister: Die Rathaus-Kicker sind spitze!

NÜRNBERG - Deutscher Meister! Das vorerst letzte Mal, dass sich der Club, immerhin neunmaliger Titelträger, das supersportliche Etikett auf den Briefkopf drucken darf, ist über 50 Jahre her. Nürnbergs Stadträte liefern Frankens Herz-und-Schmerzverein beim Ratsherrenturnier in Hamburg nun eine Vorlage, wie's noch mal klappen kann.

So sehen Sieger aus! Nürnbergs Rathausfußballer wurden in Hamburg unlängst Meister. Foto: privat



"Mit 68 Jahren so einen Pokal zu gewinnen, ist eine schöne Geschichte", sagt Gerald Raschke. Dass Nürnbergs Rathausfußballer in der Hansestadt den Pokal gewonnen haben, hat ganz wesentlich mit dem routinierten SPD-Stadtrat zu tun. Dem Linksaußen, der das entgegen früherer Sturm-und-Drang-Zeiten in der Politik zumindest auf dem Feld noch heute ist und beim ASV Pegnitz sein fußballerisches Handwerk lernte.

Gerald Raschke hat die Rathaus-Kicker der Noris zur Meisterschaft geführt, in den Vorrundenspielen hat der Kapitän nach Selbstauskunft selbst getroffen. Im Finale des 41. Ratsherrenturniers, an dem acht Mannschaften aus ganz Deutschland um den Titel streiten, gibt die Raschke-Elf dem Favoriten aus Waldhessen - das Rathaus-Team aus Bad Hersfeld firmiert als Rekordsieger - mit 1:0 das Nachsehen. Und bestätigt damit, dass es, wie Raschke am Telefon erzählt, für Nürnbergs Politik-Profis im Kampf um das kommunale Championat "kontinuierlich nach oben" ging.

Eingespielt und fleißig

Seit 2011 sind die fränkischen Rathauskicker beim Ratsherrenturnier am Start. 2015, als in Nürnberg gespielt wurde, waren sie bereits nah dran am finalen Coup, 2017 wurde man in München Dritter, 2018 in Gelsenkirchen Zweiter. Mit einem festen Stamm aus fraktionsübergreifend acht bis neun Personen habe man eine "eingespielte Mannschaft", erklärt der Meisterkapitän eine Grundlage des Erfolges. Und ergänzt, dass sich auch der Trainingsfleiß ausgezahlt habe. Jeden Dienstag probt das Rathaus-Team auf der Steinplatte, im Winter in der Turnhalle der Scharrer-Schule.

Die Meister-Ehrung hat in Hamburg übrigens der Erste Bürgermeister der freien Hansestadt vorgenommen, Peter Tschentscher, der Nachfolger von Olaf Scholz. Das erzählt Gerald Raschke, als er sich noch einmal in der Redaktion meldet. Beim ersten Telefonat hatte er das vergessen. Verständlicherweise, er war laufen. Schließlich gilt es ja nun, den Meistertitel zu verteidigen und auch mit 69 Jahren einen Pokal zu gewinnen.