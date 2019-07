Ohne Uli Hoeneß: FC Bayern fliegt in die USA

MÜNCHEN - Der FC Bayern München reist ohne Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic in die USA, wei der Rekordmeister am Montag bestätigte.

Wegen Transferentscheidungen: Salihamidzic kann von München aus besser agieren. Foto: Peter Kneffel, dpa



Das bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montagmorgen auf Nachfrage vor dem Zwölf-Stunden-Flug von München nach Los Angeles, der ersten von drei Stationen auf der diesjährigen Werbetour in den Vereinigten Staaten.

Salihamidzic verzichtet auf die Reise, um von München aus in Transferangelegenheiten besser handeln und reagieren zu können als von einem anderen Kontinent aus mit einer zudem anderen Zeitzone. Hoeneß reist nach Vereinsangaben wegen "anderer Termine" nicht mit. Trainer Niko Kovac und die Münchner Profis mussten sich am Flughafen in Geduld üben. Der Abflug sollte erst mit einiger Verspätung erfolgen, weil die Chartermaschine nicht pünktlich in München ankam. Auf den Flug dürfen sich die Spieler wohl trotzdem schon freuen. Wann kann man schließlich mal so viel Zeit am Stück auf engstem Raum mit seinen Teamkollegen verbringen?

