Oranje obenauf! Deutschland verliert Faden und Spiel

Dämpfer im Prestige-Duell: Das DFB-Team muss sich Holland beugen - vor 7 Stunden

HAMBURG: - Die deutsche Nationalmannschaft kassiert in der EM-Quali gegen die Niederlande eine 2:4-Heimniederlage. Das junge Team von Joachim Löw zahlt in der zweiten Halbzeit Lehrgeld.

Zum vierten Mal geschlagen: Manuel Neuer muss Hollands Schlusswort in Hamburg zur Kenntnis nehmen. © Axel Heimken/dpa



Mit hängenden Köpfen schlichen die jungen Nationalspieler von Joachim Löw vom Platz, die Holländer feierten ausgelassen die gelungene Revanche. Trotz der vom Bundestrainer geforderten kollektiven Energieleistung notiert die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes im Prestige-Duell gegen die Niederlande eine bittere 2:4-Niederlage und ist auf dem Weg zur EM 2020 wieder unter Zugzwang.

"Wir haben verdient verloren"

"Holland war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, wir haben verdient verloren", sagte Löw bei RTL. "Obwohl wir 1:0 in Führung waren, hatte man nie das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel unter Kontrolle haben." Er sei "enttäuscht", weil das Team «unter unseren technischen Möglichkeiten» gespielt habe. "Die Holländer konnten nachrücken, wir haben hohe Bälle gespielt. Das war nicht das Spielverständnis, was wir eigentlich wollen."

Serge Gnabry rechtfertigte zwar die Stammplatzgarantie des Bundestrainers mit dem Führungstreffer für die DFB-Auswahl in der 9. Minute, konnte die Schlappe aber nicht verhindern. "Bei jeder Niederlage überwiegt die Enttäuschung", sagte er. "Wir kriegen die Gegentore viel zu leichtfertig, schenken das 2:3 einfach so her. Das darf uns einfach nicht passieren." Niklas Süle äußerte enttäuscht: "Das kann nicht unser Anspruch sein, dass wir in einem Heimspiel so wenig Ballbesitz haben. Das war ein ganz schwaches Spiel von uns." Treffer von Hollands jungem Barca-Star Frenkie de Jong (59.), ein Eigentor des glücklosen Jonathan Tah (66.) und der späte K.o. durch Donyell Malen (79.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) besiegelten aber die erste Niederlage der DFB-Auswahl auf dem Weg zur EM 2020. Toni Kroos' (72.) Ausgleich per Handelfmeter nutzte am Freitagabend vor 51.299 Zuschauern im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion nichts.

dpa