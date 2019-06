Trainingsauftakt beim Kleeblatt! Bei bestem Wetter und schweißtreibenden Temperaturen hat die SpVgg Greuther Fürth am Mittwoch wieder das Training aufgenommen. Mit Neuzugängen wie Marvin Stefaniak oder Robin Kehr zeigte sich das Leitl-Team in der fränkischen Sonne personell leicht verändert. Wir haben die Bilder!

Die deutschen Handballer haben sich mit einem lockeren Pflichtspielerfolg in die Sommerpause verabschiedet. Im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen das Kosovo setzte sich das Team von Christian Prokop klar mit 28:17 durch. Bester Werfer vor 7187 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Nürnberg war Kreisläufer Johannes Golla mit sechs Treffern, auch Erlangens Nico Büdel war mit von der Partie.