Pawlak-Debüt: Köln reist mit neuem Trainer zum Kleeblatt

FÜRTH - Die Magdeburg-Pleite in Bochum (2:4) hat der SpVgg Greuther Fürth gut in die Karten gespielt. Das Minimalziel Klassenerhalt ist in greifbarer Nähe. Ein Punkt gegen den 1. FC Köln im Topspiel am Montag (20.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) reicht Fürth, um sicher für ein weiteres Jahr in der 2. Liga planen zu können.

Ein echter Kumpeltyp: Köln-Coach Andre Pawlak (r) spricht vor dem Fürth-Spiel mit seinem Stürmer Jhon Cordoba. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Dass diese Aufgabe nach drei Spielen mit nur einem Punkt und dem stärksten Gegner in der Liga kein Selbstläufer werden wird, ist allen Beteiligten klar. Obwohl auch beim FC der größte Druck weg ist. Durch die 1:2-Niederlage von Union Berlin in Darmstadt am Sonntag beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang sechs Punkte, bei einem Plus von 17 in der Tordifferenz. Theoretisch ist der FC schon vor dem Anpfiff in Fürth durch.

Um auf Nummer sicher zu gehen, brauchen die Domstädter noch einen Punkt. In Fürth braucht dennoch keiner davon auszugehen, dass die Kölner auch nur einen Millimeter nachlassen werden. Nach der Entlassung von Trainer Markus Anfang am vergangenen Wochenende nach dem 1:2 zu Hause gegen Darmstadt wollen die Domstädter unbedingt zurück in die Erfolgsspur finden.

Die Absetzung von Anfang mutete für Außenstehende grotesk an. Der FC steht unangefochten an der Spitze, kaum einer zweifelt an der Rückkehr des Traditionsvereins in die Bundesliga. Selbst Manager Armin Veh stützte Anfang noch vor der Partie gegen Darmstadt demonstrativ den Rücken. Im Rückblick waren seine Worte Lippenbekenntnisse.

Anfang musste gehen. Zu groß soll das Zerwürfnis zwischen Trainer und Team im Endspurt gewesen zu sein. Der Verein zog die logische Konsequenz. Lieber den Trainer kurz vor Torschluss entlassen, als den möglichen Aufstiegs-Coach in der folgenden Vorbereitung oder nach zwei, drei Bundesliga-Spielen den Laufpass zu geben. Medial war die aktuelle Entscheidung die glimpflichere für die Vereinsstrategen. Denn auch unter Anfang wäre den Kölnern der Aufstieg eigentlich nicht mehr zu nehmen gewesen.

Mit U21-Trainer André Pawlak wurde eine vereinsinterne Lösung präsentiert. Zusammen mit Co-Trainer Manfred Schmid, bislang Chefscout und unter Ex-Coach Peter Stöger schon einmal Assistent, soll der FC den direkten Wiederaufstieg perfekt machen.

Pawlak war nach der ersten Trainingswoche unter seiner Führung durchaus zufrieden: "Ich habe einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Ich habe eine motivierte, konzentrierte und fokussierte Mannschaft vorgefunden. Alle neuen Abläufe, die wir reingebracht haben und mit denen wir neue Impulse setzen wollten, haben die Jungs super mitgemacht und aufgenommen."

Im Gegensatz zum überehrgeizigen und mitunter schroff auftretenden Anfang, wie Kölner Medien den alten Übungsleiter beschrieben, gilt Pawlak mehr als Kumpeltyp, der auch komplexe Inhalte auf eine verständliche Ebene herunterbrechen kann. Zu viele Infos mögen Profis vor einem Spiel nicht verarbeiten.

Während Pawlak nach eigener Aussage mehr für die taktischen Inhalte zuständig ist, kümmert sich Schmid um "Passspiel und Übungen zum Reinkommen. Die Zusammenarbeit ist lustig. Manni ist ein patenter Kerl. Ich kann super mit ihm zusammenarbeiten", sagt Pawlak.

Mit dem Zug reiste der FC nach Fürth an. Zurück geht es mit dem Bus. "Ob es eine normale Busfahrt wird oder ein Partybus, haben wir selbst in der Hand", sagte Pawlak.

Personell muss der FC mit Anthony Modeste auf einen wichtigen Spieler verzichten. Mit Jhon Cordoba steht neben Simon Terodde allerdings ein weiterer Topstürmer als Ersatz parat. 2000 Fans begleiten Köln nach Fürth und wollen nach dem Abpfiff nichts anders als feiern. Ein Punkt reicht. Dann könnten auch die Fürther mitfeiern. Der Klassenerhalt wäre geschafft.

