Peinlich in Paris: Auch Görges streicht früh die Seegel

Am Vortag blamierte sich bereits Angelique Kerber - vor 56 Minuten

PARIS - Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber ist auch Julia Görges bei den French Open in Paris schon früh als Favoritin gescheitert.

Enttäuschung: Auch Julia Görges verabschiedet sich früh aus den French Open in Paris. © Sportfoto Zink / WoZi, Sportfoto Zink / WoZi



Die deutsche Nummer zwei verlor am Montag bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris gegen die Estin Kaia Kanepi 5:7, 1:6. Nach 92 Minuten verwandelte die Nummer 88 der Tennis-Welt ihren dritten Matchball gegen die 70 Plätze besser eingestufte Görges. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe hatte zuletzt in Rom verletzt aufgegeben und für das Heimturnier in Nürnberg abgesagt, welches die Russin Yulia Putintseva für sich entscheiden konnte.

Görges schied nach Kerber und Antonia Lottner als dritte deutsche Spielerin in Runde eins aus und komplettiert damit das Fiasko bei den French Open.

Die Weltranglisten-Fünfte aus Kiel verlor am Sonntag gegen die erst 18 Jahre alte Russin Anastassija Potapowa glatt mit 4:6, 2:6.

dpa