Petrak nach Paderborn: Schluss für Nürnbergs Dienstältesten?

Der Defensivakteur steht beim FCN möglicherweise vor dem Absprung - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Seit Januar 2014 sorgt Ondrej Petrak im rot-schwarzen Defensivzentrum für Struktur. Zuletzt waren die Qualitäten des Tschechen, der damit dienstältester Profi bei Nürnbergs Traum-und-Traumata-Club ist, beim FCN allerdings kaum noch gefragt. Kurz vor Ende der Transferperiode könnte dies einen Wechsel zur Folge haben.

Der Kopf entscheidet: War das Spiel in Dresden der letzte Auftritt von Ondrej Petrak im Club-Dress? Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Laut Bild-Zeitung soll Petrak das Interesse mindestens eines Bundesligisten auf sich gezogen haben. Namentlich nennt das Blatt den SC Paderborn, seit dieser Saison eine Klasse über Nürnbergs Lieblingsverein notiert, als potenziellen Abnehmer des Sicherheitsbeauftragten. Und schreibt, dass sich Petraks Berater Pavel Paska mit seinem Schützling in der Noris getroffen habe, um dessen Zukunft auszuloten.

Der 27-Jährige hat seinen Vertrag beim FCN zwar im November des Vorjahres vorzeitig verlängert. Seit Damir Canadi als Trainer beim Club auf der Kommandobrücke steht, war der Tscheche, der in seiner unaufgeregten Art als Abfangjäger und Ballverteiler immerhin auch in der zurückliegenden Bundesliga-Saison 22 Mal zum Einsatz kam und am Freitag gegen Heidenheim aufgrund von Adduktorenbeschwerden sowieso fehlt, meist jedoch außen vor. Lediglich beim Liga-Start in Dresden kam der Defensivspezialist die letzten knapp 30 Minuten zum Zug, um den Ball in der Nachspielzeit per Bogenlampe auf dem Querbalken des Dynamo-Gehäuses zu platzieren.

Bundesliga und Canadi

Getroffen hat Ondrej Petrak in den letzten fünfeinhalb Jahren und 133 Pflichtspiel-Einsätzen lediglich dreimal für den Club. Mindestens einmal waren ein entsprechend außergewöhnlicher Moment des bundesligaerprobten Ab- und Aufräumer für den FCN aber durchaus wertvoll. Ende April 2018 war es Petrak, der den Ball mit beeindruckender Schusstechnik und Präzision im Braunschweiger Kasten unterbrachte und Nürnberg beim im Aufstiegsrennen vorentscheidenden 2:0 gegen die Niedersachsen den Weg ins Oberhaus wies. In der Bundesliga zeichnete sich der Blondschopf übrigens auch vor der vergangenen Spielzeit schon einmal erfolgreich für den FCN. 2013/14 war der im Winter von Slavia Prag an den Valznerweiher gewechselte Akteur ein Lichtblick in der oft wackligen Abwehr des späteren Absteigers, ohne dass dies den neuerlichen Sturz in Liga zwei verhindern konnte.

Dass es dem spielintelligenten Quarterback in Nürnberg gefällt, machte der meist stille Petrak schon mehrfach deutlich. Auf Instagram, auf den Vereinskanälen, in Interviews. Ohne ausreichend Spielzeit gefällt es einem Profi-Fußballer auf Sicht jedoch nirgends allzu gut. Da die Überlegtheit in Petraks Vortrag im Negativ-Fall zum etwas apathischen anmutenden Auftritt changiert, könnte die entsprechende Spielweise auch nicht unbedingt zu dem passen, was sich Damir Canadi von seinem Team auf dem Weg nach vorne wünscht. Dass der FCN auch nach dem vorläufigen Abschied von Törles Knöll noch Akteure abgeben will, ist zudem ein offenes Geheimnis. Ein Angebot jedenfalls - berichtet die Bild - sei beim Club für Petrak eingegangen. Es bleibt abzuwarten, ob der Verein und der Spieler es annehmen.

