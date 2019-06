Plötzlich offline: Instagram-Account von Final-Flitzerin gehackt?

Kinsey Wolanski stürmte Spielfeld und machte Werbung für Sexseite - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Die Welt schaute auf sie, zumindest für wenige Sekunden: In nicht einmal 24 Stunden sammelte Kinsey Wolanski, die beim Champions-League-Finale im knappen Badeanzug durchs Stadion flitzte, fast zwei Millionen Instagram-Follower ein. Jetzt wurde offenbar ihr Account gehackt.

Bilder, die um die Welt gehen: Die Final-Flitzerin Kinsey Wolanski läuft Ordnern davon. © Jan Woitas/dpa



Es ist eine dieser Geschichten, die große Spiele schreiben, eine dieser Geschichten, die mit dem Sport rein gar nichts zu tun haben: Während des Champions-League-Finales zwischen dem FC Liverpool und den Tottenham Hotspurs schaffte es Kinsey Wolanski quasi über Nacht zu Berühmtheit. Genauer: zu nackter Berühmtheit. Im knappen Badeanzug flitzte die Blondine über das Geläuf, vorbei an den Ordnern, die sie wenig später dann aber doch einfingen und vom Platz trugen. Auf dem Platz erntete die Influencerin dafür nicht unbedingt Sympathie, Liverpool-Coach Jürgen Klopp etwa schüttelte verächtlich den Kopf. Doch in den Sozialen Netzwerken fliegen dem Model die Herzen nur so zu.

Innerhalb einer Nacht wuchs ihr Instagram-Account von knapp 300.000 Follower auf deutlich über zwei Millionen. Werbe-Experten schätzen den Wert ihrer Flitzer-Sekunden auf knapp vier Millionen Dollar - zumindest dann, wenn man ihre Bildschirmzeit als Werbung hätte buchen wollen. Ein genialer Marketing-Schachzug.

Aber nur scheinbar, denn jetzt wurde der Instagram-Account von Kinsey Wolanski gehackt. Das gibt die 22-Jährige zumindest selbst auf ihrem Twitter-Account an, der jedoch gerade einmal über 3000 Follower hat. "My Instagram has been hacked", heißt es dort, es folgt ein Smiley mit einem gebrochenen Herzen. Offenbar handelt es sich bei dem Profil wirklich um die Influencerin, gut eineinhalb Stunden später wurde dort dieselbe Nachricht als Video hochgeladen. Und auch ihr Freund, der russisch-amerikanische YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, teilte den Tweet.

"Es ist eine Achterbahnfahrt", sagt Wolanski in dem gerade einmal 15 Sekunden langen Clip. Wie es mit ihrem Instagram-Account weitergeht, bleibt zunächst unklar. Auch ob er wirklich gehackt, oder einfach nur von Instagram selbst vorübergehend still gelegt wurde, ist noch ungeklärt.

Auf dem Badeanzug, den Wolanski trug, machte sie Werbung für die Sex-Seite "Vitaly Uncensored", die von ihrem Freund betrieben wird. Dort geht es weniger um Pornografie, sondern vielmehr um nackte Streiche und humoristische Erotik-Clips. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung feierte das Model ihren Marketing-Coup mit einem McDonald's-Burger, nachdem sie aus einer Arrestzelle wieder freigelassen wurde. "Ich wollte etwas anderes essen, aber nur McDonalds war noch geöffnet", zitiert das Blatt Wolanski selbst.