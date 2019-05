Plüsch, Plausch, Petkovic: WTA-Stars im Nürnberger Rathaus

Die Bilder von einer stimmungsvollen Players Night - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Es war mal wieder soweit: Die WTA-Spielerinnen rund um Andrea Petkovic und Sabine Lisicki kamen im Nürnberger Rathaus zur Players Night zusammen, um dort gemeinsam mit Sponsoren und Veranstaltern des lokalen Tennisturniers zu feiern. Kuscheltier-Fans kamen dabei besonders auf ihre Kosten.

Bilderstrecke zum Thema

Von "Heroes of the City" zu Plüschbären: Auch in diesem Jahr war das Idee der Veranstalter rund um die Players Night in Nürnberg ausgefallen. Im Rathaus war die Begeisterung bei den Tennisstars um Andrea Petkovic, Sabine Lisicki & Co. über die flauschige Feier groß. Hier sind alle Bilder!