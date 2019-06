"Prinz" mit Kopfverband: Podolski in Köln unter das Messer

KÖLN - Lukas Podolski musste sich einer Operation unterziehen. Für seinen Club Vissel Kobe bedeutet das weiteres Warten auf den beliebten Kölner. Denn Podolski fiel erst kürzlich wegen einer starken Grippe aus.

Wann Podolski wieder einsatzbereit ist, wird die Zeit zeigen. © AFP



Der frühere Nationalspieler Lukas Podolski (34) muss nach einer Operation in einer Kölner HNO-Klinik weiter eine Fußballpause einlegen. "Ich habe eine Operation erfolgreich überstanden und jetzt wird die Wiederherstellung einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, dass es bald besser wird", gab der Profi des japanischen Erstligisten Vissel Kobe am Sonntag auf Twitter bekannt.

Auf zwei Fotos ist Podolski im Krankenbett mit einem Kopfverband zu sehen, er hebt beide Daumen. Podolski hatte zuletzt schon wegen einer schweren Grippe aussetzen müssen. Derweil gewann sein Team unter dem neuen Trainer Thorsten Fink durch einen Treffer von Andres Iniesta beim Tabellenführer FC Tokio mit 1:0 und verbesserte sich auf Rang 11 in der J-League.

Hey, ich wollte euch ein kurzes Update geben: Ich habe mich erfolgreich einer OP unterzogen. Es wird etwas dauern, aber ich hoffe ich bin bald wieder fit 🤕💪🏻 Dem gesamten Team rund um Dr. Simon Preuß vielen Dank! Bis bald ✌🏼👊🏻 Euer Lukas #nevergiveup #fighter #poldi pic.twitter.com/lZ0uUm70n3 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 16. Juni 2019

