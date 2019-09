Profi-Vertrag! Fürth lässt Leweling nicht mehr von der Leine

FÜRTH - Mit beherzten Auftritten hat sich der eigentlich noch für Fürths A-Jugend spielberechtigte Jamie Leweling für weitere Einsätze bei Fürths Zweitliga-Fußballern empfohlen. Und für einen Profi-Vertrag. Diesen durfte der ballgewandte Flügelstürmer in der Kleeblattstadt nun auch unterschreiben.

Schon gegen den Jahn echt stark: Das Kleeblatt gibt Jamie - Nachname: Leweling - das Ja-Wort. © Sportfoto Zink / WoZi



"Unsere eigenen Talente zu entwickeln und ihnen die Chance in unserem Lizenzkader zu geben, ist unser ureigener Weg", schickt Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi als Einleitung voraus, als es darum geht, die Personalentscheidung auf der weiß-grünen Web-Site publik zu machen. Dass das Kleeblatt als exquisiter Aus-und-Fortbildungsverein in der Branche bekannt ist und das Fürther davon schon mehrfach profitierten, ist das eine. Dass in Person von Jamie Leweling dies ein erfrischend aufspielender 18-Jähriger erneut geschafft hat, das andere, natürlich aber auch der jüngste Nachweis dafür, dass der eingeschlagene Weg ein erfolgreicher ist. "Er hat sich in der Vorbereitung gezeigt, hat sich toll in die Mannschaft integriert und konnte bereits die ersten Spielminuten sammeln. Dieser Profivertrag ist der Lohn und soll Ansporn sein, diesen Weg weiterzugehen", erklärt Azzouzi, der Leweling einen "vielversprechenden Nachwuchsspieler" nennt, warum man am Laubenweg auf den Youngster setzt und diesem einen Vertrag bis 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr gibt.

Bereits in der Vorbereitung auf die laufende Zweitliga-Saison durfte der begabte Flügelstürmer die Profi-Luft schnuppern, die er nun dauerhaft inhaliert. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance im Sommer bekommen habe. Ich werde weiter hart an mir arbeiten und kann in jedem Training etwas lernen", lässt der Jungspund ebenso pflichtschuldig wie motiviert auf der Kleeblatt-Homepage dahingehend ausrichten.

Dass es sich lohnt, hart an sich zu arbeiten und in jedem Training hinzulernen, hat der Jungspund, der nach ersten fußballerischen Gehversuchen in der auch überregional als Talentschmiede bekannten Zeidlergemeinde Feucht über den Umweg 1. FC Nürnberg bei der Spielvereinigung landete, bereits auch im Liga-Betrieb erfahren. Leweling stand in den bisherigen sechs Partien. Bei insgesamt drei zu notierenden Einsätzen fand sich der Youngster gegen Regensburg und in Hannover sogar in der Anfangsformation wieder. Besonders bei seinem Startelf-Debüt gegen den Jahn überzeugte er auf dem rechten Flügel mit Laufstärke, Mut und Esprit, sodass sich bereits damals andeutete, dass er Leweling auf dem ureigenen Fürther Weg große Fortschritte machte.

