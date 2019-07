PSG-Camps in Deutschland? Nicht mit Schalke-Vorstand Schneider

DÜSSELDORF - Sportvorstand Jochen Schneider vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat mit Unverständnis und Ironie auf die Einrichtung von Talente-Camps in Deutschland durch den französischen Meister Paris Saint-Germain reagiert.

Ist mit der Idee, PSG-Trainingscamps in Deutschland zu gründen, überhaupt nicht einverstanden: Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider.



"Ich weiß aus Vater-Sicht nicht, was den Reiz ausmacht, meinen sechsjährigen Sohn zu Paris Saint-Germain ins Camp zu schicken. Vielleicht lernt man da Französisch, aber so ganz erschließt sich mir der Sinn nicht", sagte Schneider der "Funke Mediengruppe". "Sollten die auf die Idee kommen, hier Fußballclubs zu gründen, müsste man mal nachfragen, was die frühstücken."

PSG will im September eine Akademie für Jugendliche in Nordrhein-Westfalen eröffnen. Standorte sind Düsseldorf und Oberhausen. Jungen und Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren sollen professionell trainieren können. Ziel sei die Teilnahme an Freundschaftsspielen, regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerben. "Diese Akademie wird es Paris Saint-Germain ermöglichen, seine Vision vom Fußball mit jungen Deutschen zu teilen, die von dem qualitativ hochwertigem Training profitieren werden", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel.

