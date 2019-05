Raus in Runde eins: Lisicki äußert sich zum Formtief

"Man muss auch Niederlagen aushalten" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sabine Lisicki spielt beim WTA Turnier 2019 keine Rolle mehr. Sie ist nach Runde eins ausgeschieden. Warum sie trotz Weltranglistenplatz 297 nicht annähernd ans Aufgeben denkt, hat sie nach dem Match offen erzählt.

Ein kurzes Vergnügen: Lisicki scheiterte mit 2:6 und 5:7 an der Australierin Ajla Tomljanovic. © Sportfoto Zink / WoZi



Ein kurzes Vergnügen: Lisicki scheiterte mit 2:6 und 5:7 an der Australierin Ajla Tomljanovic. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



"Nein, nie!" Sabine Lisicki schüttelt resolut den Kopf, alleine die Frage scheint ihr abwegig zu sein. Seit zwei Jahren wird die Tennisspielerin von Verletzungen, und daraus resultierender Formschwäche so hartnäckig verfolgt, als würde ihr die Gegnerin einen Netzroller nach dem anderen ins Feld spielen. Aber ihre Karriere zu beenden, das sei der inzwischen 29 Jahre alten Berlinerin nie in den Sinn gekommen.

"Ich liebe meinen Sport"

Lisiscki hat eine einfache Erklärung dafür, warum sie hartnäckig versucht, wieder in Form zu kommen, warum sie sich nach Verletzungen immer wieder aufrappelt, warum sie auch bei unterklassigen Challenger-Turnieren antritt und warum sie es hinnimmt, da unten ganz alleine auf dem Platz immer wieder zu scheitern. "Ich liebe meinen Sport, und ich sehe mich noch lange nicht am Ende meiner Laufbahn." Diese Laufbahn war einmal eine sehr verheißungsvolle. In England wird die athletische Spielerin in Anspielung auf "Bum-Bum-Boris"-Becker immer noch "Bum-Bum-Bine" genannt, seit sie 2013 gestützt auf krachende Aufschläge ins Finale von Wimbledon einzog. Das verlor sie glatt mit 1:6, 4:6 gegen die Französin Marion Bartoli, aber in Deutschland hoffte man 15 Jahre nach Steffi Graf wieder eine Top-Spielerin zu haben. Aber spätestens nach den US Open 2015 bekam die Karriere von Sabine Lisicki einen Knick, den sie bis heute noch nicht gerade gebogen hat. Ihre Beziehung mit dem Spaßmacher Oliver Pocher brachte sie in die bunten Blätter, ihrer Karriere war dies nur bedingt förderlich. Und immer wieder wurde sie von Verletzungen geplagt.

Bilderstrecke zum Thema Zwischen Freude und Frust: Nur eine Deutsche im WTA-Viertelfinale Es läuft bei Anna-Lena Friedsam. Als einzige Deutsche zieht sie ins Viertelfinale des WTA-Turniers ein. Andrea Petković hat sie mit 6:3 und 6:1 im Eiltempo hinter sich gelassen. Sabine Lisicki sucht derzeit weiter nach ihrer Form. Sie war schon in Runde eins draußen.



Sich wieder "hochrappeln"

In der Weltrangliste ist die Berlinerin inzwischen ins absolute Niemandsland auf Platz 297 abgerutscht, zu ihrer Glanzzeit zählte sie zum besten Dutzend der Welt. "Ach wissen Sie", sagt Lisiscki, "mir hat man vor zehn Jahren schon prophezeit, dass meine Karriere bald zu Ende ist. Danach war ich im Wimbledon- Finale, und auch jetzt werde ich mich wieder hochrappeln."In Nürnberg vor heimischem Publikum wollte sie das ausgestattet mit einer Wildcard wieder versuchen. Es war ein kurzer, zweigeteilter Auftritt. Am Dienstag wurde ihr Match gegen dieaufstrebende Australierin Ajla Tomljanovic zu Beginn des zweiten Satzes wegen Regens abgebrochen. Den ersten hatte Lisicki 2:6 verloren, im zweiten führte sie 2:1. Gestern konnte sie dann ihre Chancen bei einer 4:2-Führung nicht nutzen und verlor Durchgang zwei mit 5:7. Wieder eine Chance vertan, um Selbstbewusstsein und Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Sie will es weiter versuchen, unterstützt von ihrem Vater, der wieder ihr Trainer ist. "Man muss auch Niederlagen aushalten", sagt sie, "das gehört zum Sport." Diesbezüglich dürfte sie weiterhin auf eine harte Probe gestellt werden.

Bilderstrecke zum Thema Plüschbären und Players Night: Die Tennisprominenz in Nürnberg Von "Heroes of the City" zu Plüschbären: Auch in diesem Jahr war das Idee der Veranstalter rund um die Players Night in Nürnberg ausgefallen. Im Rathaus war die Begeisterung bei den Tennisstars um Andrea Petkovic, Sabine Lisicki & Co. über die flauschige Feier groß. Hier sind alle Bilder!



Thomas Scharrer