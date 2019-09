Rausgerutscht? Zumindest Boateng zeigt Tönnies Rot

BERLIN - Kevin-Prince Boateng, selbst ehemaliger Schalke-Spieler, hat Aufsichtsratschef Clemens Tönnies wegen dessen Äußerungen zu Afrika harsch kritisiert.

Kevin-Prince Boateng setzte sich früher im königsblauen Dress durch. Und der Verein beschäftigt den Florenz-Profi weiter. © Sportfoto Zink / DaMa



Tönnies verdiene "ganz klar die Rote Karte", sagte Boateng dem Magazin Sport Bild. "Ich weiß nicht, wie solche Sachen rausrutschen sollen", kritisierte der inzwischen in Florenz spielende Profi und sagte zu der dreimonatigen Pause des Aufsichtsratschefs: "Da hätte man ein anderes Zeichen setzen müssen. Die Möglichkeit war da, allen zu zeigen, dass so etwas nicht akzeptiert wird."

Boateng hatte selbst zwei Jahre für den Revierklub gespielt. Tönnies hatte in einer Rede beim "Tag des Handwerks" in Paderborn gesagt, man solle jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Der daraufhin vielfach kritisierte Tönnies lässt sein Amt nach einer Entscheidung des Schalker Ehrenrates drei Monate ruhen.

