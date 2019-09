Red Bull verleiht Nationalspieler Eder an die Ice Tigers

Ein weiterer Neuzugang scheint dennoch nicht ausgeschlossen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ungewöhnliche Hilfe aus München: Mittelstürmer Andreas Eder soll bei den Thomas Sabo Ice Tigers die ärgsten Personalprobleme lösen. Für den Nationalspieler könnte es aber nur ein kurzer Ausflug nach Nürnberg werden.

Der Sportdirektor hatte über Felix Schütz sprechen sollen. Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang ist kurz vor Beginn der DEL-Saison noch immer ohne Vertrag und wird immer genannt, wenn es um kurzfristige Verstärkungen geht. André Dietzsch aber sprach von "zwei, drei anderen Spielern", die noch für eine Verpflichtung durch seine Ice Tigers in Frage kämen - und meinte damit unter anderem einen jungen Mittelstürmer, der eigentlich bei einem anderen DEL-Klub unter Vertrag steht. Nur kam Andreas Eder beim EHC München zuletzt nicht mehr zum Einsatz, weshalb er am Mittwochvormittag das erste Mal mit den Ice Tigers trainieren wird.

Als der deutsche Vizemeister am jüngsten Wochenende zweimal in der Champions Hockey League antreten durfte, gehörte der 23 Jahre alte Eder nicht zum Aufgebot. "Die Jungs, die jetzt im Lineup stehen", hätten es im Moment mehr verdient, sagte Cheftrainer Don Jackson der Süddeutschen Zeitung. Mehr gäbe es dazu nicht zu sagen. Stattdessen bot der Titelsammler den 17 Jahre jungen John Jason Peterka und den zwei Jahre älteren Justin Schütz auf. München braucht den 1,89 Meter großen Stürmer derzeit nicht, der in vergangenen Saison immerhin elf Treffer in 52 Spielen erzielt hatte und der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu Maßnahmen der Nationalmannschaft eingeladen wurde.

Ohne vier Stürmer zum Saisonbeginn

Aber natürlich muss das nicht so bleiben, weshalb Eder bis zum 30. November ausgeliehen wird. An einen DEL-Konkurrenten, der derzeit jede Unterstützung brauchen kann. Die Ice Tigers müssen mit Jim O'Brien und Philippe Dupuis auf zwei Mittelstürmer verzichten, dazu werden Joachim Ramoser und Max Kislinger zum Saisonstart gegen Meister Mannheim am 13. September nicht zur Verfügung stehen. Derlei Leihgeschäfte sind in der DEL bislang eher unüblich, könnten aber zur Normalität werden, weil sich gerade München und Mannheim große Kader leisten und selbst Nationalspieler wie Niko Krämmer (Mannheim) oder erfahrene Leistungsträger wie Mads Christensen (München) nicht mehr zwangsläufig zum Stamm zu zählen sind. Eder wird am Freitagabend zum Testspiel in Bayreuth erstmals für die Ice Tigers auflaufen.

"Wir möchten uns beim EHC Red Bull München für die schnelle und unkomplizierte Unterstützung bedanken, die zeigt, worum es im deutschen Eishockey maßgeblich gehen soll: die Förderung junger, talentierter Spieler", ließ Dietzsch ausrichten. "Mit Andreas Eder bekommen wir einen Stürmer, der uns sofort weiterhelfen kann und alle Möglichkeiten erhält, den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem sehr guten DEL-Spieler zu gehen." Der Sportdirektor schloss nicht aus, einen weiteren Spieler zu holen, um die Ice Tigers auf Sollstärke zu bringen. Könnte also sein, dass er auch weiterhin über Felix Schütz wird reden müssen.