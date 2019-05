Dass die Bewertung der Club-Akteure nach der 1:5-Schmach am letzten Bundesliga-Spieltag nicht besonders herzlich ausfallen wird schien klar. Für den schwachen Auftritt im Breisgau hagelte es aber nun bei den Usern deutliche Kritik. Nur ein Spieler hat eine 4, der Rest fällt durch - teils sogar mit der Note 6.

Journalisten, Fotografen und neugierige Fragen warteten auf Damir Canadi. Für den Österreicher nichts außergewöhnliches, schließlich arbeitete der neue FCN-Coach zuvor bereits in seiner Heimat und in Griechenland als Profi-Trainer. Wir haben die ersten Bilder des künftigen Nürnbergers.

Auf dem Court stehen Mona Barthel oder Sabine Lisicki beim Nürnberger WTA-Turnier erst am Montag. Am Samstag war das Duo, gemeinsam mit Johanna Larsson, bei der Auslosung vor Ort. Am Sonntag flogen dann die ersten Bälle über den Tennisplatz. Wir haben die Bilder.