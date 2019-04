Es ist angerichtet, liebe Fußball-Freunde. Die Bayern kommen - Lewandowski, Ribery und Neuer geben sich in Nürnberg die Ehre. Leider geht es für die Münchner um viel, das Ausrufezeichen gegen Dortmund wird nicht das letzte gewesen sein. Hier müsste für einen Punktgewinn definitiv ein Wunder her. © Sportfoto Zink / DaMa

Monstergrätsche und Hawk-Eye: Club verliert 0:2 in Leverkusen Lange konnte sich der 1. FC Nürnberg gegen den Leverkusener Druck wehren. Nach einer Ecke von Julian Brandt köpfte Lucas Alario die Werkself in Führung und beendete die Hoffnung des Club auf einen erneuten Punktgewinn. Wir haben die Partie in der BayArena in Bildern zusammengefasst.

Platzverweise und Caligiuris Kopf: Fürth punktet gegen Union Da war mächtig Pfeffer drin! Gegen Union Berlin erkämpfte sich die SpVgg Greuther Fürth ein 1:1. Was in der ersten Hälfte noch drohte, ein müder Sommerkick zu werden, nahm in der zweiten Halbzeit noch einmal richtig Fahrt auf. Der Lohn für Fürths Bemühungen: Immerhin ein Zähler gegen den Aufstiegskandidaten aus Berlin. Hier sind die Bilder!