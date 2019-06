Rot-Schwarzer Brustring: FCN stellt neues Auswärtstrikot vor

Club wird mit neuer Arbeitskleidung in der Fremde antreten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zu Wochenbeginn meldeten sich die Spieler des 1. FC Nürnberg erstmals aus dem Urlaub zurück. Am Feiertag folgt dann das erste Training, zu dem die Anhänger eingeladen sind. Zuvor hat der Verein noch neue Arbeitskleidung vorgestellt. So wird der Club in der kommenden Saison in der Fremde antreten.

Der FCN wird in der kommenden Saison mit neuer Arbeitskleidung in der Fremde auflaufen. Foto: Screenshot: instagram/FCN



"Weiß, ohne irgendwelche Besonderheiten", lautete einer der ersten Kommentare zu dem neuen Jersey. Schlicht, aber trotzdem durchaus sportlich-modisch kommt das Trikot für die Fremde daher. Ein sonst schneeweißes Trikot wird von einem Brustring in weinrot-schwarz veredelt. Die beiden Grundfarben von Nürnbergs Herz- und Schmerzverein sind zusätzlich nochmal an den Ärmeln verewigt.

In Sachen Brust müssen sich die Fans nicht auf Neuerungen einstellen: Die Nürnberger Versicherung bleibt hier wie gewohnt vertreten. Als optisches Highlight kommt das neue Auswärtstrikot mit einem V-Ausschnitt daher. Der Nackenbereich trägt die Inschrift "Der Club". Bleibt zu hoffen, dass der FCN in der kommenden Spielzeit sich ein Beispiel an seiner Arbeitskleidung nimmt und vor allem in der Defensive so oft wie möglich eine weiße Weste mit zurück nach Franken nimmt.

Die Vorstellung des Auswärtstrikots war aber nur der Anfang. Fans dürfen sich natürlich noch auf ein neues Heimtrikot freuen. Auch ein Ausweichtrikot wird der Verein im Laufe der Saisonvorbereitung noch vorstellen.