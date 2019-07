Was man 1969 noch als Betriebsunfall abhakt, den es umgehend zu korrigieren gilt, entwickelt sich in den 70er Jahren zum Dauer-Trauma: gefangen in der Zweitklassigkeit, unaufsteigbar, lange bevor dieses Unwort erfunden wird. Regelmäßig scheitert der 1968 als amtierender Meister abgestürzte Club am großen Ziel Wiederaufstieg. Achtmal. 1974 fehlt in der Aufstiegsrunde ein Tor, 1976 beißt sich der Altmeister in zwei hitzigen Duellen an Trainer Otto Rehhagels Dortmunder Borussia die Zähne aus. Erst 1978 gelingt die heiß ersehnte Rückkehr. Kurios: Vor dem letzten Zweitligaspiel feuert der Club Trainer Horst Buhtz. Nachfolger Werner Kern, bis dato Co-Trainer beim FC Bayern, startet mit einem 0:4 Debakel in Hof. Doch in den beiden Aufstiegskrimis gegen RW Essen wirft die junge Truppe um Publikumsliebling Horst Weyerich noch einmal alles in die Waagschale. ©