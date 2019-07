Roth Challenge und Norisring am Wochenende im Live-Ticker

NÜRNBERG - Das kommende Wochenende steht in Nürnberg und Roth ganz klar im Zeichen des Sports. Am Freitag lassen die ersten Rennwagen am Norisring ihre Motoren aufheulen, ehe am Sonntag in den Morgenstunden der Triathlon-Klassiker in Roth startet. Egal für welches Event Sie sich entscheiden, mit den Live-Ticker-Angeboten von nordbayern.de verpassen Sie nichts.

Am Wochenende geht es am Norisring heiß her. © Sportfoto Zink / MaWi, ARC



Es ist wieder soweit: Am Freitag startet das jährliche Rennwochenende am Norisring in Nürnberg mit den ersten Trainings des Porsche Cups, der DTM und der W-Series. Am Samstag und Sonntag beginnt es jeweils mit den Qualifikationen, ehe es Nachmittags in den Rennen ums Ganze geht.

Parallel zum Rennsonntag findet ab 6.30 Uhr der Triathlon-Klassiker in Roth statt. Das Teilnehmerfeld ist mit internationalen Spitzenleuten besetzt, gleich sechs Athleten aus den "Top Ten" vom vergangenen Ironman Hawaii sollen an den Start gehen.

Für was Sie sich also entscheiden, an Sport-Highlights wird es am Wochenende in Nürnberg und seiner Umgebung nicht mangeln. Bei beiden Events sind wir live vor Ort und werden sie mit Bildern, Stimmen und Videos im jeweiligen Live-Ticker versorgen.

