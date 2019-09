S04 macht's mit 2:1! Köngisblau springt auf Platz zwei

Heimsieg für die Knappen: Harit hat das letzte Wort - vor 3 Stunden

GELSENKIRCHEN - Das fühlt sich gut an für die Königsblauen im Revier: Der FC Schalke 04 ist zurück in der Spitzengruppe der Bundesliga. Gegen Mainz gibt es für die Knappen den dritten Sieg in Serie. Der Lohn ist vorerst Platz zwei - ein Rang vor dem großen Rivalen.

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 2:1 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat zumindest für eine Nacht den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga erobert. Die Königsblauen gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 5. Spieltages gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 und überholten mit dem dritten Sieg in Folge den Revierrivalen Borussia Dortmund, der am Sonntag bei Eintracht Frankfurt antritt.

Der Ex-Mainzer Suat Serdar traf vor 58.687 Zuschauern in der 36. Minute, dem eingewechselten Karim Onisiwo (75.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Amine Harit (89.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Die Gäste hängen nach der vierten Saison-Niederlage tief im Tabellenkeller fest.

dpa