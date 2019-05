Scheibe statt Tor: Van der Vaart visiert Darts an

Ehemaliger Fußballprofi probiert sich neu - vor 2 Stunden

KOPENHAGEN - Präzision bei seinen Freistößen war eines der Markenzeichen des Ex-Hamburgers Rafael van der Vaart. Mittlerweile visiert er nicht mehr den Torwinkel an, sondern die Triple-20: Der Niederländer ist auf dem Weg in ein ganz neues Metier.

Fokus auf die Scheibe: Der Ex-Fußballer Rafael van der Vaart visiert eine neue Sportart an. © Angelika Warmuth, dpa



Fokus auf die Scheibe: Der Ex-Fußballer Rafael van der Vaart visiert eine neue Sportart an. Foto: Angelika Warmuth, dpa



Wo vor einem Jahr die erste Profi-Karriere des Fußballers Rafael van der Vaart ausgeklungen ist, könnte seine zweite Laufbahn gerade ihren Anfang genommen haben. Im dänischen Esbjerg hat sich der frühere Profi des Hamburger SV bei seinem ersten offiziellen Darts-Turnier des Weltverbandes British Darts Organisation (BDO) versucht - mit einem Achtungserfolg.

Bei den Denmark Open kam der Niederländer am vergangenen Wochenende zwar nicht über die Gruppenphase hinaus. Dass er mit einem 4:2-Auftaktsieg über Thomas Andersen aber bereits bei seinem Darts-Debüt einen Sieg feierte, ist beachtlich. "Ein witziger Morgen bei den Denmark Open", schrieb der 36-Jährige nach seiner ersten Begegnung auf Instagram. Eine Partie später war nach einem 0:4 gegen Mogens Christensen am Samstag zwar Schluss, und am Sonntag gab es dann beim ebenfalls in Esbjerg stattfindenden Denmark Masters ein weiteres 0:4 gegen Per Laursen - aber immerhin.

World Cup statt Spaßturnier

In diesem Jahr war van der Vaart bereits bei der Promi-Darts-WM von ProSieben dabei, wo er an der Seite seines Landsmannes Michael van Gerwen direkt ins Finale kam. Selbst als Einzelkämpfer bei einem offiziellen Turnier an der Linie zu stehen, hat aber eine andere Wertigkeit, als bei einem Spaßturnier an der Seite des Weltranglistenersten zu brillieren.

Nach vielen Jahren in den großen Fußballligen Europas und mehr als 100 A-Länderspielen hatte van der Vaart zuletzt in Dänemark gekickt, erst zwei Jahre für den FC Midtjylland, dann zum Schluss in Esbjerg. Nach wenigen Gelegenheitseinsätzen sorgte dort eine erneute Verletzung dafür, dass im November 2018 Schluss war mit der Fußballkarriere.

Wird aus van der Vaart nun also van der Darts? Nach seinem Wechsel an die Dartscheibe, auf die der Linksfuß übrigens mit rechts wirft, ist es sicherlich noch ein weiter Weg, um an Erfolge aus Kickerzeiten anzuknüpfen. 2021 findet der World Cup der "World Darts Federation" in Dänemark statt - passenderweise in Esbjerg, dem Ort, an dem van der Vaart mit einer niederländischen Handballspielerin und der gemeinsamen Tochter lebt.

dpa