Schlimmer Unfall in Belgien: Holzstück durchbohrt Radsportler

17-jähriger Italiener wurde im Krankenhaus notoperiert - vor 56 Minuten

GENT - Der italienische Bahnradsportler Lorenzo Gobbo ist bei einem Sturz bei den Europameisterschaften der U23 in Gent von einem Holzstück durchbohrt worden.

Bei dem Unfall bei am Freitagabend löste sich ein etwa 40 Zentimeter langes Stück von der Holzbahn, durchdrang Gobbos Körper und verletzte dabei Lunge und Oberschenkel. Der Zustand des 17-Jährigen sei stabil, sagte Frank Glorieux, Direktor des flämischen Radsportverbandes, am Samstag der Zeitung "Het Nieuwsblad". Der Rennfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Vermutlich schlug Gobbo bei seinem Sturz mit einer Pedale unglücklich ein Stück Holz aus der Piste. Lebensgefahr bestehe nicht mehr, hieß es. Gobbo muss zur Beobachtung zwei bis drei Tage im Krankenhaus bleiben. "Sie werden unter anderem sehen, ob es irgendwelche Infektionen gibt", sagte Glorieux. Die Europameisterschaften mit über 400 Teilnehmern aus 23 Ländern haben am Dienstag begonnen und enden am Sonntag.

dpa