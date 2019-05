Schnell und wendig: Cangelosi verstärkt die Ice Tigers

Nürnbergs Eishockey-Klub treibt seine Neuausrichtung weiter voran - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er hat einen Abschluss in angewandter Psychologie und nie in der NHL gespielt. Geboren ist er am Mexikanischen Golf in Florida. Seine Statistiken in der AHL waren wenig vielversprechend. Er ist gerade einmal 1,71 Meter groß. Vor allem aber ist Austin Cangelosi der erste Beweis für die neue Ausrichtung der Thomas Sabo Ice Tigers.

Der 24 Jahre alte US-Amerikaner entspricht überhaupt nicht dem Beuteschema der Ice Tigers in den letzten Jahren. Cangelosi wird niemanden körperlich einschüchtern können, noch nicht einmal auf Schlittschuhen. Aber dass er schnell und beweglich ist und weiß, wie man Tore schießt, das hat er für das renomierte Boston College und für den Lillehammer Ishockeyklubb in der norwegischen Get Ligaen (28 Tore in 48 Spielen) bewiesen.

Dass er dazwischen bei den Binghamton Devils in der American Hockey League nicht hatte glänzen können, ist der Grund, warum er wohl auch finanziell zur neuen Ausrichtung der Ice Tigers passt. Kurt Kleinendorst, der damals ebenfalls in der ist der AHL tätig war, ist Cangelosi aber offensichtlich aufgefallen.

seb