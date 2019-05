Schommers, Transfers und Freiburg: Alles zum Club-Abschied

Der 1. FC Nürnberg fährt zu seinem letzten Bundesligaspiel des Jahres - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Die Zeichen stehen auf Abschied beim 1. FC Nürnberg. Abschied von der Bundesliga, von Boris Schommers und wohl auch vom ein oder anderen Akteur, der möglicherweise beim Saisonabschluss das letzte Mal in Freiburg den rot-schwarzen Dress tragen könnte. Denn Robert Palikuca scheint mit den Kaderplanungen voller Tatenkraft voranzuschreiten.

Boris Schommers wird am Samstag gegen den SC Freiburg sein letztes Spiel als Club-Trainer absoliveren. © Sportfoto Zink / DaMa



Boris Schommers wird am Samstag gegen den SC Freiburg sein letztes Spiel als Club-Trainer absoliveren. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Die Ausgangslage: Im Gegensatz zum 0:1-Hinspiel ist die Situation beider Teams nun klar. Es ist ein Spiel ohne sportliche Bedeutung. Der FCN-Abstieg ist besiegelt und auch für den Gastgeber aus dem Breisgau geht es am 34. Spieltag nur noch um einen versöhnlichen Saisonausklang vor den eigenen Fans. "Wir wollen zum Abschluss unbedingt gewinnen und mit einem positiven Erlebnis abschließen", sagte Boris Schommers, für den seit dieser Woche auch klar ist, dass er den 1. FC Nürnberg in der nächsten Saison nicht mehr an der Seitenlinie betreuen darf.

Bilderstrecke zum Thema Bilder aus dem Stadion: Valentinis bittere Tränen - und viel Trotz "Die Legende wird wieder auferstehen!", propagieren die Nürnberger Ultras nach Abpfiff, die Profis auf dem Platz rufen über T-Shirts die "Mission Wiederaufstieg" aus: Der 1. FC Nürnberg reagiert trotzig auf den nun sicheren neunten Abstieg der Vereinshistorie. Die Bilder aus dem Stadion – ein Grenzgang zwischen den Gefühlswelten!



Bye, Bye, Boris: Dies teilte der Club am 14. Mai mit: "Er hat der Mannschaft für das letzte Drittel der Saison eine Stabilität verpasst, die ihren Beitrag dazu leistete, dass wir die Bundesliga mit erhobenem Haupt verlassen können", sagte ein dankbarer Aufsichtsratsboss Thomas Grethlein vor wenigen Tagen. Der 40-Jährige selbst nahm seine Entlassung mit Verständnis und bezeichnet die Entscheidung als "legitim". Als Nachfolger wird seit geraumer Zeit Damir Canadi gehandelt.

FCN: Ducksch und bayerischer Stallgeruch

Palikuca's Planspiele: Kaum war bekannt, dass Nürnbergs erfolgreichster Fußballverein den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss, brodelte nur wenige Tage später die Gerüchteküche. Nach "Spielern, die mehr Tore schießen" hält Robert Palikuca Ausschau und soll sein Auge auf Marvin Ducksch und Woo-Yeong Jeong gerichtet haben. Zwei Spieler, die mit ihren Offensiv-Qualitäten durchaus in das Anforderungsprofil des Sportvorstands passen würden. Doch auch ein weiterer Bayer, Lars Lukas Mai, seines Zeichens Innenverteidiger in der zweiten Garde des Rekordmeisters, ist laut dem kicker ein Kandidat für den Nürnberger Neuaufbau. Mit Peter Hermann könnte ein weiterer starker Mann mit Bayern-DNA hinzukommen.

Bilderstrecke zum Thema Viel Blut, wenig Tore: Der Club unterliegt auch Freiburg Ein Spiel, das es vom Verlauf her schon öfter gab in dieser Saison. Der Club rennt gegen Freiburg an, ist bemüht und kombiniert phasenweise wie ein Bundesligist. Was fehlt ist das Tor. Und das seit vier Spielen. Nun folgen Bilder, die einem kaum Freude auf das Weihnachtsfest machen.



Das Club-Personal: In seinem vorerst letzten Erstligaspiel muss der Club und Boris Schommers auf Verteidiger Ewerton, Mittelfeldspieler Ondrej Petrak und Flügelspieler Matheus Pereira verzichten. Wie der scheidende Coach Boris Schommers zudem am Donnerstag sagte, steht hinter einem Einsatz von Offensivkraft Yuya Kubo ein Fragezeichen. Als Belohnung für die zurückliegenden Leistungen im Training und die Loyalität werde der frühere Freiburger Patric Klandt als zweiter Torwart hinter Stammkeeper Christian Mathenia in den Breisgau mitfahren. Personelle Überraschungen schloss der 40-Jährige für den Samstag nicht aus.

Bilderstrecke zum Thema Jahresende auf Platz 18: Maue Noten für Nürnbergs Klassenkämpfer Der Club wollte sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden. Durch das 0:1 gegen Freiburg bleibt Nürnbergs Herz- und Schmerzverein, der seit nunmehr elf Liga-Spielen sieglos ist, jedoch auf Platz 18 kleben. Die Noten für den Noch-Erstligisten fallen entsprechend ernüchternd aus.



Die Lage beim SC Freiburg

Und der Gegner: NZ-Sportredakteur Uli Digmayer hob bei seinem Gegnercheck besonders die Laufleistung des Sportclubs aus Freiburg hervor. Nur Leverkusen spulte in dieser Bundesliga-Saison mehr Kilometer auf dem Rasen ab. Offensiv zählen Nils Petersen und Gian-Luca Waldschmidt zu den gefährlichsten Akteuren (je acht Tore) im Breisgau. Eine der Säulen im Kader von Trainer Christian Streich ist allerdings Keeper Alexander Schwolow, der auch in der Bundesliga heiß begehrt scheint.

Bilderstrecke zum Thema Klatschen, Keller, Schommers-Aus: Ein Rückblick auf den Club-Abstieg Was war das für eine turbulente Saison des 1. FC Nürnberg. In der Hinrunde kommt der noch unter Michael Köllner angeleitete Altmeister bei Dortmund und Leipzig unter die Räder, bleibt beinahe ein halbes Jahr ohne Sieg. Trotz einiger passabler Auftritte, vor allem unter Interimslösung Boris Schommers, kann man nachfolgend den Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus nicht vermeiden - dafür aber so manches Ausrufezeichen setzen. Die Spielzeit in Bildern!



Streichs Liste: Nach acht sieglosen Spielen will der SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) einen erfolgreichen Schlusspunkt setzen. "Wir wollen zeigen, dass wir voll da sind und mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen", sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. Der 53-Jährige muss möglicherweise auf Mittelfeldspieler Janik Haberer verzichten, der genau wie Offensivspieler Marco Terrazzino angeschlagen ist.

Matthias Weichmann / dpa