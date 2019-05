Schon am Montag: Peter Hermann wird beim Club erwartet

NÜRNBERG - Es wird noch einmal richtig spannend beim 1.FC Nürnberg – allerdings erst nach dem letzten Bundesligaspiel. Dann wird Klarheit darüber herrschen, ob der Club einen neuen Negativrekord aufgestellt hat, mit Peter Hermann ein alter Bekannter am Valznerweiher ist. Mit Damir Canadi als Trainer?

Peter Hermann gilt als absoluter Fußball-Fachmann und könnte dem 1. FC Nürnberg schon am Montag weiterhelfen. © Sportfoto Zink



Am Montag wird Peter Hermann in Nürnberg erwartet, der Fußball-Weise aus Leverkusen soll mithelfen, den Club neu aufzubauen, möglicherweise lernt er da auch den künftigen Trainer kennen. Ob der Damir Canadi heißt oder doch anders, weiß weiterhin nur Robert Palikuca, der neue Sportvorstand hält sich bedeckt und liefert in Person nebenbei ein Beispiel dafür, dass alles immer ganz anders kommen kann – beim Sportvorstand-Raten war Palikucas Name gar nicht aufgetaucht.

Bilderstrecke zum Thema Viel Blut, wenig Tore: Der Club unterliegt auch Freiburg Ein Spiel, das es vom Verlauf her schon öfter gab in dieser Saison. Der Club rennt gegen Freiburg an, ist bemüht und kombiniert phasenweise wie ein Bundesligist. Was fehlt ist das Tor. Und das seit vier Spielen. Nun folgen Bilder, die einem kaum Freude auf das Weihnachtsfest machen.



Sportlich geht es am Samstag beim SC Freiburg um nichts mehr, es ist ein Spiel für die Statistiken. Gewinnt der Club noch einen Punkt, wären es wie 1983/84 insgesamt 20 Zähler – man bliebe immerhin nicht unter dem Negativrekord, und weil das Torverhältnis besser ist als damals, wäre es nur die zweitschlechteste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Um Platz 18 noch an Hannover loszuwerden, bedürfte es eines Sieges, es wäre der erste in der Fremde; 96, zu Gast in Düsseldorf, liegt zwei Punkte voraus. Als Tabellenletzter stieg der Club erst einmal ab, in eben jenem Spieljahr von 1983/84, als auswärts kein einziger Punktgewinn glückte.

Bilderstrecke zum Thema Jahresende auf Platz 18: Maue Noten für Nürnbergs Klassenkämpfer Der Club wollte sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden. Durch das 0:1 gegen Freiburg bleibt Nürnbergs Herz- und Schmerzverein, der seit nunmehr elf Liga-Spielen sieglos ist, jedoch auf Platz 18 kleben. Die Noten für den Noch-Erstligisten fallen entsprechend ernüchternd aus.



In Freiburg gewann Nürnberg zwar schon vier Zweitligaspiele, aber erst ein einziges Bundesligaspiel, im März 2005 mit 3:2. Zweifacher Torschütze war damals Marek Mintal, er ist am Samstag noch einmal dabei – als Co-Trainer der Profis, ab Juli betreut Mintal dann die U 21.

Bilderstrecke zum Thema Klatschen, Keller, Schommers-Aus: Ein Rückblick auf den Club-Abstieg Was war das für eine turbulente Saison des 1. FC Nürnberg. In der Hinrunde kommt der noch unter Michael Köllner angeleitete Altmeister bei Dortmund und Leipzig unter die Räder, bleibt beinahe ein halbes Jahr ohne Sieg. Trotz einiger passabler Auftritte, vor allem unter Interimslösung Boris Schommers, kann man nachfolgend den Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus nicht vermeiden - dafür aber so manches Ausrufezeichen setzen. Die Spielzeit in Bildern!