"Schwachsinn": Eckstein watscht Club im Fall Jatta ab

NÜRNBERG - Die Thematik um HSV-Profi Bakery Jatta beschäftigt Fußball-Deutschland seit Wochen, zuletzt wurde immer mehr Kritik gegen die Einsprüche mehrerer Vereine laut. Damit angefangen hat der 1. FC Nürnberg, der sich mittlerweile auch von Vereinsikonen wie Dieter Eckstein harsche Worte gefallen lassen muss.

Kritisiert das Handeln des FCN in der Causa Jatta: Vereinslegende Dieter Eckstein. © Sportfoto Zink / DaMa



Das zuständige Bezirksamt in Hamburg hat die Ermittlungen gegen Jatta bereits eingestellt, wie am Montag an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Der erhobene Einspruch des 1. FC Nürnberg gegen die Wertung der Partie am 5. August gegen den HSV (0:4) wurde bisher dennoch nicht zurückgezogen, auch das DFB-Sportgericht beschäftigt sich weiter mit dem Fall. "Wir sind noch in Besprechungen und prüfen weiter die Sachlage", sagte FCN-Pressesprecher Daniell Westgate auf Nachfrage von TV-Sender Sport1 und ergänzte "wir werden im Laufe des Tages entscheiden, wie wir damit umgehen und dazu dann auch eine Stellungnahme herausgeben."

"Finde es nicht in Ordnung"

Das bisherige Handeln des 1. FC Nürnberg stieß zuletzt auch bei eigenen Vereinsanhängern auf Ablehnung, auch wenn der FCN zuletzt betonte, den Fall lediglich sportjuristisch klären zu wollen. Vereinslegende Dieter Eckstein ist einer dieser Kritiker, gegenüber Sport1 plädierte der 55-Jährige dafür, dass der Club mit dem "Schwachsinn" aufhören solle. "Ich finde es nicht in Ordnung", betont Eckstein, der in seiner Karriere 244 Spiele für den FCN absolvierte. Dem ehemaligen Stürmer geht es dabei vor allem um den Menschen Bakery Jatta: "Der junge Kerl weiß hundertprozentig nicht, dass das alles so passiert ist. Ich glaube nicht, dass das absichtlich so von ihm losgetreten wurde."

Wie der Club nun weiter vorgehen solle, dazu hat Eckstein eine klare Meinung: "Die sollen sich auf die Saison konzentrieren und schauen, dass sie auf dem Rasen zu Punkten kommen. Fertig."

