Schwimmen, Laufen, Livestream: Hier geht's zum Challenge!

Bewegte Bilder vom Triathlon-Highlight in Franken? Kein Problem! - vor 19 Minuten

ROTH - Ja gut, das Radfahren haben wir ausgelassen. Die meisten der rund 3400 Einzelstarter werden es nicht, wenn die weltgrößte Triathlon-Langdistanz-Spektakel am Sonntag erneut startet. Ab 6.30 Uhr geht‘s in den Main-Donau-Kanal. Wir nehmen Sie an dieser Stelle mit.

Julia Büchler und Markus Othmer als Moderatoren sowie die Kommentatoren Thomas Klinger und Tobias Barnerssoi begleiten den Festtag für Triathlon-Franken ab 6.15 Uhr.

Mehr als acht Stunden wird der BR rund um Roth senden - und unglaubliche Bilder vom so wunderbaren Mega-Event liefern. Kanal, Solarer Berg, Kalvarienberg, sportliche Einzelkämpfer und begeisterte Massen...

Wollen Sie dabei sein? Überhaupt kein Problem. Hier sind Sie richtig!