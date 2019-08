Seniorin mit Wurf-Kraft aus Langenzenn

Die Leichtathletin Eva Nohl ist schon wieder deutsche Meisterin - vor 21 Minuten

LANGENZENN - Senioren-Leichtathletin Eva Nohl vom TSV Langenzenn hat sich bei den Deutschen Meisterschaften im Wurf-Fünfkampf in Zella-Mehlis den Titel geholt.

Mal wieder ein Titel für Eva Nohl vom TSV Langenzenn. © Foto: TSV Langenzenn



In der Altersklasse W 70 wurde sie mit 4570 Punkten Siegerin. Den Diskus schleuderte sie auf 19,19 Meter, das 5,45-Kilo-Gewicht auf 13,20 Meter, die Drei-Kilo-Kugel stieß sie auf 7,33 Meter, der Drei-Kilo-Hammer flog 35,71 Meter weit und der Speer (800 Gramm) landete bei 20,83 Metern. Nun steht die EM in Venedig an.

Erst im Juli hatte Nohl bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften in Leinefeld den Weltrekord in ihrer Altersklasse im Hammerwurf eingestellt. Sie schleuderte ihn auf 38,84 Meter.

LANGENZENN. fn