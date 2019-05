In der Vorsaison stieg der junge Point Guard mit dem Ulmer Nachwuchs nach nur einem Jahr wieder aus der 2. Bundesliga ab, Ralph Junge sah in Marcell Pongó dennoch einen Basketballer, der auf diesem Level Spiele mit seiner Übersicht und seinem Zug zum Korb prägen kann. Mit etwas Verzögerung tat der 22 Jahre junge Ungar das sogar sehr konstant, weshalb er sich nun darum beworben hat, auch in der 1. Bundesliga Spiele zu prägen. Sofern die Falcons doch noch aufsteigen dürfen – oder sein Agent ein Angebot erhält. In der ProA wird er kaum halten zu sein. © Sportfoto Zink / Daniel Marr