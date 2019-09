Sieg in Spa! Ferrari feiert dank Leclerc

Vettel wird in Belgien Vierter - vor 47 Minuten

SPA-FRANCORCHAMPS - Premierensieg mit Trauerflor: Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Belgien den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere eingefahren.

Die Scuderia ist einmal wieder vorne: Charles Leclerc schnappt sich den Sieg in Belgien. © Kenzo Tribouillard



Einen Tag nach dem tragischen Unfalltod des französischen Nachwuchsfahrers Anthoine Hubert setzte sich der 21 Jahre alte Monegasse am Sonntag in Spa-Francorchamps durch. Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien landete vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland auf dem zweiten Rang. Sebastian Vettel musste sich im zweiten Ferrari mit dem vierten Platz zufriedengeben. Der 32-Jährige verlor in der WM-Gesamtwertung auf Spitzenreiter Hamilton weitere Punkte und bleibt nach dem 13. Saisonlauf nur Vierter.

dpa